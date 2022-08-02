شاهد | أكثر من مليوني لاجئ أوكراني دخلوا روسيا منذ فبراير-شباط 2022

في الـ 18 فبراير-شباط 2022، أعلن دينيس بوشلين، رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية" التي أعلنت استقلالها، أن سكان الإقليم سيغادرون نحو روسيا بسبب تهديد أوكرانيا بشنّ هجوم على المنطقة.

وفي وقت لاحق، أعلن ليونيد باشنيك، رئيس "جمهورية لوهانسك الشعبية"، والتي أعلنت بدورها استقلالها، إجلاء المدنيين إلى روسيا.

وغادر أول قطار للإجلاء إلى روسيا في الـ 19 فبراير-شباط، ووفقًا لوزارة حالة الطوارئ الروسية، وصل 50 ألف شخص تم إجلاؤهم من نهر دونباس إلى روسيا في أول يومين منذ إعلان الإخلاء.

في الوقت الحالي، تم إرسال ما يقرب من مليوني لاجئ أوكراني إلى روسيا، وفقاً لمسؤولين أوكرانيين وروس. ولكن الجانب الأوكراني يقول إن قسماً من هؤلاء أرسل قسراً إلى روسيا، وهو ما تنفيه موسكو.

الناشطة في مجال حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي سفيتلانا غانوشكينا قالت إن البيانات الخاصة بأعداد اللاجئين الذين يصلون إلى روسيا متباينة حيث بلغ عدد اللاجئين في الجانب الأوكراني مليون و700 ألف شخص بينما تزعم السلطات الروسية أن أكثر من مليوني أوكراني وصلوا إلى روسيا.

في أوائل يوليو-تموز 2022، قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 12 مليون شخص قد هجروا منازلهم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. أكثر من خمسة ملايين غادروا إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك روسيا وأوروبا، بينما نزح ما يقدر بسبعة ملايين شخص داخل أوكرانيا.

وأولئك الذين يغادرون أوكرانيا ويحاولون دخول روسيا يمرون بسلسلة مما يعرف باسم "نقاط التنقية"، ويشمل الأمر العلاج، الاستجواب والتفتيش الجسدي. في بعض الأحيان يختفي الناس بعد تلك المرحلة.

وغالباً ما يُوعد اللاجئون الذين يدخلون روسيا أخيراً بدفع حوالي 160 دولاراً وهو مبلغ مالي من الصعب جدا الحصول عليه. وكثيراً ما يُعرض على الأوكرانيين الحصول على الجنسية الروسية من خلال اعتماد إجراءات مبسطة.