الغزو الروسي لأوكرانيا: واشنطن تتهم موسكو باستخدام "درع نووي" في أوكرانيا

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روسيا تعلن تدمير 6 منظومات صاروخية أمريكية من طراز "هيمارس" منذ بدء الحرب

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، إن الجيش الروسي دمر ستّ منظومات صاروخية من نوع "هيمارس" الأمريكية الصنع، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط-فبراير الماضي.

ونقلت إنترفاكس الروسية عن شويغو قوله إن الجيش الروسي دمر أيضاً 5 أنظمة صاروخية من نوع "هاربون"، وهي أنظمة للدفاع البحري.

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