الغزو الروسي لأوكرانيا: واشنطن تتهم موسكو باستخدام "درع نووي" في أوكرانيا

الغزو الروسي لأوكرانيا: واشنطن تتهم موسكو باستخدام "درع نووي" في أوكرانيامحادثة
- صنفت المحكمة العليا الروسية الثلاثاء كتيبة آزوف الأوكرانية التي اشتهرت لدفاعها عن ماريوبول على أنها "منظمة إرهابية"، مما قد يؤدي إلى خضوع مقاتليها الأسرى لمحاكمات شديدة في روسيا.
ونقللت وكالة أنباء تاس عن قاضي المحكمة العليا قوله إنه قرر "تلبية الطلب الإداري لمكتب المدعي العام، والاعتراف بوحدة آزوف شبه العسكرية الأوكرانية كمنظمة إرهابية وحظر أنشطتها في روسيا الاتحادية".
ينتظر وصول أول شحنة من الحبوب الأوكرانية التي تصدر منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير "بعيد منتصف الليل" إلى إسطنبول، تطبيقا لاتفاق أبرم في تموز/يوليو بين كييف وموسكو لتخفيف وطأة الأزمة الغذائية العالمية. ووقعت أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقا لتأمين تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود والمحاصرة منذ غزو روسيا للبلاد يوم 24 فبراير-شباط.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، الإثنين، من أن الإبادة النووية واردة بعد مجرد خطأ في تقدير واحد. خلال افتتاح مؤتمر رئيسي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك، حذر أنطونيو غوتيريش من أن العالم يواجه "خطراً نووياً لم نشهده منذ ذروة الحرب الباردة". وقال غوتيريش في كلمته الافتتاحية "حالفنا الحظ بشكل استثنائي حتى الآن. لكن الحظ ليس استراتيجية، ولا يقي من التوترات الجيوسياسية التي تتفاقم إلى حد النزاع نووي".
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في بيان نشره الكرملين يوم الإثنين إنه لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في أي حرب نووية وإنه يجب عدم بدء مثل هذه الحرب أبداً. وقال بوتين في رسالة إلى المشاركين في مؤتمر حول معاهدة حظر الانتشار النووي في نيويورك "روسيا تلتزم دائماً بمعاهدة حظر الانتشار النووي روحا ونصا بصفتها طرفا فيها وإحدى الدول المنوط بها تنفيذها".
في الغرب، دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الإثنين روسيا إلى وضع حدّ لخطابها النووي ووصفته بـ"الخطير"، في وقت حضّت واشنطن موسكو وبكين على المشاركة في المحادثات الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وذكّرت باريس ولندن وواشنطن، وهي دول حليفة وتملك السلاح النووي، في إعلان مشترك بأن "الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا ينبغي خوضها أبداً" وبأن "الأسلحة النووية، ما دامت موجودة، ينبغي أن تُستخدم لأغراض الدفاع والردع ولمنع نشوب حرب".
أعلنت الولايات المتحدة الإثنين أنها سترسل أسلحة جديدة بقيمة 550 مليون دولار للقوات الأوكرانية التي تواجه الغزو الروسي، بينها ذخائر لقاذفات الصواريخ التي تزداد أهمية في النزاع. وكان وزير الدفاع الأوكراني أعلن الإثنين أيضاً أن قواته تلقت دفعة جديدة مؤلفة من أربع راجمات صواريخ من طراز "هيمارس".
انخفض إنتاج الغاز اليومي لشركة غازبروم الروسية في تموز-يوليو إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008 بحسب أرقام رسمية، وسط مخاوف من أن موسكو قد تتسبب في أزمة طاقة في أوروبا عن طريق قطع الإمدادات. وضخت شركة الطاقة المملوكة من الدولة 774 مليون متر مكعب يومياً الشهر الماضي -أي أقل بنسبة 14 بالمئة مما ضخته في حزيران-يونيو. وعلقت غازبروم إمداداتها إلى أكثر من دولة أوروبية منذ بدء الحرب. وبلغ إجمالي الإنتاج العام 262.4 مليار متر مكعب، بانخفاض 12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
القضاء الروسي يصنف كتيبة آزوف الأوكرانية "منظمة إرهابية"
صنفت المحكمة العليا الروسية الثلاثاء كتيبة آزوف الأوكرانية التي اشتهرت لدفاعها عن ماريوبول على أنها "منظمة إرهابية"، مما قد يؤدي إلى خضوع مقاتليها الأسرى لمحاكمات شديدة في روسيا.
ونقللت وكالة أنباء تاس عن قاضي المحكمة العليا قوله إنه قرر "تلبية الطلب الإداري لمكتب المدعي العام، والاعتراف بوحدة آزوف شبه العسكرية الأوكرانية كمنظمة إرهابية وحظر أنشطتها في روسيا الاتحادية".
روسيا تعلن تدمير 6 منظومات صاروخية أمريكية من طراز "هيمارس" منذ بدء الحرب
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، إن الجيش الروسي دمر ستّ منظومات صاروخية من نوع "هيمارس" الأمريكية الصنع، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط-فبراير الماضي.
ونقلت إنترفاكس الروسية عن شويغو قوله إن الجيش الروسي دمر أيضاً 5 أنظمة صاروخية من نوع "هاربون"، وهي أنظمة للدفاع البحري.
ولا يمكن ليورونيوز التحقق من هذه الأخبار.
الولايات المتحدة تتهم روسيا باستخدام "درع نووي" في أوكرانيا
اتهمت الولايات المتحدة روسيا باستخدام أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا "درعا نوويا" من خلال نشر قوات هناك، مما يمنع القوات الأوكرانية من الرد على إطلاق النار ويهدد بخطر وقوع حادث نووي مروع.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" من أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي اُتهمت روسيا بإطلاق قذائف بالقرب منها بشكل خطير في مارس آذار، أصبحت الآن قاعدة عسكرية روسية تُستخدم لإطلاق النار على القوات الأوكرانية القريبة.
وأضاف بلينكين للصحفيين بعد محادثات في الأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين بشأن منع انتشار الأسلحة النووية "بالطبع لا يمكن للأوكرانيين الرد خشية وقوع حادث مروع يتعلق بالمحطة النووية".
وقال إن تصرفات روسيا تجاوزت استخدام "درع بشري" واصفا إياه بأنه "درع نووي".
وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني ميكولا توتشيتسكي في محادثات نيويورك "هناك حاج
زيلينسكي يحذر من التوهم بأن روسيا لن تعرقل الصادرات الأوكرانية
حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، من "التوهم" من أن روسيا لن تعرقل الصادرات الأوكرانية، بعدما خرجت أول سفينة محملة بالحبوب، أمس الإثنين، من ميناء أوديسا، باتجاه لبنان بموجب اتفاق إسطنبول الذي أنجز برعاية تركية وأممية.
وقال زيلينسكي إن خروج السفينة "الإشارة الإيجابية الأولى إلى أن هناك فرصة لإيقاف أزمة غذاء عالمية" ولكنه أضاف أنه "من المبكر جداً تقديم الخلاصات". وأشار زيلينسكي إلى أنه "لا يمكن أبداً التوهم أن روسيا ستتوقف عن محاولة عرقلة الصادرات الأوكرانية".
واشنطن سترسل أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 550 مليون دولار
أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها سترسل أسلحة جديدة بقيمة 550 مليون دولار للقوات الأوكرانية التي تواجه الغزو الروسي، بينها ذخائر لقاذفات الصواريخ التي تزداد أهمية في النزاع.
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافة أن هذه المساعدة ستتضمن خصوصًا "مزيدًا من الذخائر لمنظومات (...) هيمارس". وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للمساعدة العسكرية الأميركية المقدّمة لأوكرانيا منذ أن تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن مهامه، إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار، وفق المتحدث.
واشنطن وباريس ولندن تدعو موسكو إلى وضع حدّ لخطابها النووية "الخطير"
دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الاثنين روسيا إلى وضع حدّ لخطابها النووي "الخطير"، في وقت حضّت واشنطن موسكو وبكين على المشاركة في المحادثات الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية.
وذكّرت باريس ولندن وواشنطن، وهي دول حليفة وتملك السلاح النووي، في إعلان مشترك بأن "الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا ينبغي خوضها أبدًا" وبأن "الأسلحة النووية، ما دامت موجودة، ينبغي أن تُستخدم لأغراض الدفاع والردع ولمنع نشوب حرب".
وقالت الدول الثلاث بمناسبة افتتاح المؤتمر العاشر للبحث في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، "في سياق الحرب العدوانية غير المشروعة وغير المبررة التي تشنّها روسيا على أوكرانيا، ندعو روسيا إلى وضع حدّ لخطابها النووي وسلوكها غير المسؤولَين والخطيرَين".
بوتين: لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في أي حرب نووية ويجب عدم بدئها مطلقا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيان نشره الكرملين يوم الاثنين إنه لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في أي حرب نووية وإنه يجب عدم بدء مثل هذه الحرب أبدا.
وقال بوتين في رسالة إلى المشاركين في مؤتمر حول معاهدة حظر الانتشار النووي في نيويورك "روسيا تلتزم دائما بمعاهدة حظر الانتشار النووي روحا ونصا بصفتها طرفا فيها وإحدى الدول المنوط بها تنفيذها".
وأضاف "ننطلق من حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في حرب نووية ولا ينبغي إطلاقها أبدا ونحن ندافع عن الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة لجميع أعضاء المجتمع الدولي".
موسكو تدرج 39 بريطانيا بينهم زعيم حزب العمال على قائمتها السوداء
أعلنت روسيا الاثنين إدراج 39 بريطانيا، بينهم زعيم حزب العمال كير ستارمر ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، على قائمتها السوداء.
وقالت الخارجية الروسية إن المواطنين البريطانيين المدرجين على قائمتها السوداء، وبينهم صحافيون، "ساهموا في مسار لندن العدائي الهادف لشيطنة بلدنا وعزلها دوليا".
رئيس الحكومة الأوكراني يقول إن الاتحاد الأوروبي حوّل مليار يورو لأوكرانيا لدعم ميزانيتها
قال رئيس الحكومة الأوكراني، دينيس شيمهال، إن الاتحاد الأوروبي أرسل مليار يورو لأوكرانيا لدعم ميزانيتها على تخطي تداعيات الحرب، مضيفاً أن 500 مليون يورو من المبلغ صارت في حساب المصرف المركزي الأوكراني.
الكرملين: إبحار أول سفينة محمّلة بالحبوب من أوكرانيا أمر "إيجابي جداً"
رحب الكرملين الإثنين بإبحار أول سفينة محملة بالحبوب من مرفأ أوديسا في جنوب أوكرانيا بموجب خطة لاستئناف صادرات الحبوب التي توقفت في أعقاب التدخل العسكري الروسي.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إنه "بالنسبة لمغادرة أول سفينة، فهذا إيجابي جدا. فرصة جيدة لاختبار فاعلية الآليات التي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات في إسطنبول".