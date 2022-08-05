روسيا "مستعدة" للبحث في تبادل سجناء بعد إدانة غراينر وواشنطن تتابع عرض موسكو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة بأن بلاده "ستتابع" عرض موسكو الأخير بحث تبادل للسجناء مرتبط بنجمة كرة السلة بريتني غراينر المعتقلة في روسيا على المستوى الرئاسي.

وقال بلينكن خلال اجتماع في كمبوديا إن "وزير الخارجية (الروسي سيرغي) لافروف قال هذا الصباح.. إنهم على استعداد للدخول" في تبادل للسجناء يشمل غراينر. وأضاف "سنتابع الأمر".

وأعلن لافروف الجمعة أن موسكو "مستعدة" لمناقشة تبادل سجناء مع واشنطن عبر قناة اتصال على المستوى الرئاسي، وذلك بعد يوم من إدانة غراينر في قضية مخدرات.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في كمبوديا "نحن على استعداد لمناقشة هذه القضية لكن فقط في إطار القناة (اتصال) التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين (فلاديمير) بوتين و(جو) بايدن".

ولفت إلى أن "هناك قناة خاصة أقامها الرئيسان وما زالت قائمة رغم بعض التصريحات العلنية".

وتابع "إذا قرر الأمريكيون مجددا الانخراط في دبلوماسية علنية والإدلاء بتصريحات صاخبة.. فهذا شأنهم وهذه مشكلتهم"، مضيفا أن واشنطن "غير قادرة" على التصرف بـ"شكل مهني وهادئ".

وجاءت تصريحات لافروف بعد يوم من صدور حكم في روسيا بسجن غراينر تسع سنوات في مستعمرة جزائية بعد إدانتها بتهم تتعلق بتهريب المخدرات.