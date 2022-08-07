فيديو: تحت حماية الشرطة.. مئات الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم اليوم الأحد المئات من المستوطنين الإسرائيليين ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة أمنية مشددة لإحياء طقوس ما يصفونه بيوم "خراب الهيكل".

وشددت الشرطة تواجدها بالمكان كما حلقت طائرة إسرائيلية أعلى المسجد لتأمين دخول المستوطنين من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الشرطة الإسرائيلية "اعتقلت عددا من المرابطين والمتواجدين في باحات المسجد، بينهم الناشط المقدسي محمد أبو الحمص بعد الاعتداء عليه، والصحفي أحمد غرابة، وشابان آخران لم تعرف هويتهما بعد".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت يائير لابيد قد أعلن أمس السبت أن الأمن لن يمنع المستوطنين الإسرائيليين من اقتحام المسجد الأقصى.

ويأتي الاقتحام وسط تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في أعقاب شن إسرائيل عملية ضد أعضاء بالحركة في غزة يوم الجمعة.

ووصلت حصيلة القتلى جرّاء القصف الإسرائيلي على غزة منذ الجمعة إلى 31 شخصاً بينهم ستة أطفال.