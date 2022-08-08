المغرب.. مظاهرةٌ تضامنية مع الفلسطينيين تنددُ بالتطبيع مع إسرائيل

تظاهر نحو مئتي شخص الاثنين في الرباط تضامنا مع الفلسطينيين على إثر المواجهات الدامية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة، مطالبين "بإسقاط" التطبيع بين الرباط والدولة العبرية.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين "العدوان الصهيوني على قطاع غزة" وشعارات من بينها "الشعب يريد إسقاط التطبيع"، في الوقفة التي دعت إليها تنسيقيتان تضمان على الخصوص أحزابا من أقصى اليسار والإسلاميين.

وأحرق المتظاهرون العلم الإسرائيلي في الوقفة التي نظمت قبالة مقر البرلمان، مرددين شعارات بينها: "الموت لإسرائيل" و"فلسطين أمانة، التطبيع خيانة".

تأتي هذه المظاهرة غداة هدنة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بوساطة مصرية، وضعت حدا لمواجهات قتل خلالها عشرات الفلسطينيين وتعد الأعنف في غزة منذ الحرب التي استمرت 11 يومًا العام الماضي وألحقت دمارا هائلا في القطاع.

يقابل استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية منذ أواخر العام 2020، برعاية أميركية، برفض الهيئات المتضامنة مع الفلسطينيين من أقصى اليسار والإسلاميين على الخصوص، غير أن دعواتها للاحتجاج لا تلقى في الغالب استجابة واسعة.

وجاء هذا التطبيع في إطار اتفاق ثلاثي نص أيضا على اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، التي تعد القضية الوطنية الأولى في المغرب، وفي سياق توتر مع الجارة الجزائر الداعمة للبوليساريو.

واستقبل المغرب منذ اتفاق التطبيع العديد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، كان آخرهم مفوض الشرطة الأسبوع الماضي، ووقع البلدان عدة اتفاقيات تعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية.