كيف مثل الانسحاب الأمريكي من افغانستان نقطة تحول في شعبية بايدن؟

لم تكن الـ 12 شهرا، التي أعقبت النهاية الفوضوية للحرب الأمريكية في أفغانستان سهلة على جو بايدن، الذي ارتفعت أسهمه في وقت مبكر من صيف 2021 حيث أشاد الناخبون الأمريكيون إلى حد كبير بآدائه ومنحوه ثقتهم بفضل تعامله مع الاقتصاد ووباء فيروس كورونا. ولكن خلال أغسطس-أب، وغداة الإنسحاب "الفوضوي" للقوات الأمريكية من أفغانستان بدت الأمور تسير بشكل أقل ما يُقال عنه أنه "عكسي" بالنسبة للرئيس الأمريكي.

لقد كانت نهاية مقلقة للوجود الأمريكي الذي استمر 20 عاما حيث انهارت الحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن، وتسبب قصف مروع في مقتل 13 جنديا أمريكيا و170 آخرين أغلبهم من السكان المحليين، ونزل آلاف الأفغان اليائسين إلى مطار كابول بحثا عن ملاذ آمن عبر طائرات الشحن قبل وصول طالبان.

كان الانسحاب الكارثي في ذلك الوقت، أكبر أزمة واجهتها الإدارة الجديدة نسبيا وقد تركت أسئلة حادة حول كفاءة وخبرة بايدن وفريقه، الركيزتان الأساسيتان في حملته للبيت الأبيض.

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانتهاء الحرب الأفغانية، يستمر صدى هذا السيناريو، وهو نقطة تحول في رئاسة بايدن، في الوقت الذي يناضل فيه لزعزعة أرقام الاقتراع الكئيبة ورفع الثقة الأمريكية في إدارته قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الحاسمة في نوفمبر-تشرين الثاني.

قال كريستوفر بوريك، مدير معهد الرأي العام في كلية موهلينبيرغ في بنسلفانيا: "لقد كانت لحظة محورية لم يتعافى منها أبدًا، كانت الأمور تسير على ما يرام حقًا من حيث نظرة الناخبين إليه من حيث إحلال الاستقرار في الاقتصاد وكيف عالجت الحكومة الوباء، وهي قضايا ذات أولوية أعلى للناخبين الأمريكيين من الحرب في أفغانستان. لكن أفغانستان صدعت صورة الكفاءة هذه، ولم يكن قادرا على إصلاحها أبدا".

كارثة أفغانستان بداية لسلسلة أزمات لبايدن

وبينما كان بايدن يتعامل مع تداعيات الانسحاب الأفغاني الصيف الماضي، بدأت حالات كوفيد-19 في الارتفاع مرة أخرى. وشهد الاقتصاد ضغوطات الأشهر المقبلة بسبب التضخم ونقص العمالة والغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما زاد في إرهاق الأمريكيين.

في الأسابيع التي سبقت "المعضلة الأفغانية" كان بايدن متقدما، إذ بلغت نسبة تأييده 59 في المائة في استطلاع يوليو-تموز 2021 من قبل وكالة أسوشيتد برس ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة. وقدر استطلاع للرأي أجرته نفس الشبكة الشهر الماضي أن التأييد بلغ 36 في المائة.

ويأمل مسؤولو البيت الأبيض وحلفاء بايدن أن يكون الرئيس الآن عند نقطة تحول أخرى، وهذا في مصلحته. فقد حققت الإدارة مؤخرًا انتصارات ملموسة على غرار تمرير 280 مليار دولار في إطار قانون العلوم المصمم لتعزيز صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. كما أقر الكونغرس برنامجًا لعلاج قدامى المحاربين الذين ربما تعرضوا لمواد سامة من حرق حفر القمامة في القواعد العسكرية الأمريكية.

انتصارات تشريعية كبيرة بعد كارثة أفغانستان

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، أبرم البيت الأبيض اتفاقًا بشأن تشريع بعيد المدى يعالج الرعاية الصحية وتغير المناخ، والذي يرفع أيضا الضرائب على أصحاب المداخيل المرتفعة والشركات الكبيرة، وهي حزمة تقول الإدارة إنها ستساعد أيضا في التخفيف من تأثير التضخم المرتفع.

جاءت الانتصارات التشريعية بعد أن أمر بايدن بشن هجوم بطائرة بدون طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية في كابول أسفر عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، الذي كان إلى جانب أسامة بن لادن العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر-أيلول. يقول بايدن إن العملية تؤكد صحة قرار الانسحاب من أفغانستان.

وقال بايدن أمام اجتماع افتراضي للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأسبوع الماضي: "لقد اتخذت قرارًا بإنهاء أطول حرب في أمريكا وأننا سنتمكن من حماية أمريكا واستئصال الإرهاب في أفغانستان أو في أي مكان في العالم ... وهذا بالضبط ما قمنا به".

حقق بايدن انتصارات تشريعية كبيرة أخرى بعد كارثة أفغانستان.

في نوفمبر-تشرين الثاني وقع بايدن على صفقة بنية تحتية بقيمة تريليون دولار لتمويل إعادة بناء الطرق، والجسور وغيرها من المشاريع الكبيرة. في المحكمة العليا. وفي يونيو-حزيران، حقق بايدن فوزًا آخر حيث أقر الكونغرس أهم التغييرات في قوانين الأسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما، لكن يبدو أن تلك الإنجازات التشريعية لم تكافأ بتعزيز في موقفه مع الناخبين.

أكد إريك شولتز، كبير مستشاري الرئيس السابق باراك أوباما، أن هناك سببا يجعل البيت الأبيض يأمل بأن الزخم يتغير مع الانتصارات التشريعية الأخيرة. قال شولتز: "السؤال هو: ما الذي قدمه الديمقراطيون بوصلوهم إلى السلطة في عام 2020؟" وأعتقد أنه بالنسبة للديمقراطيين المتنافسين في نوفمبر-تشرين الثاني، لدينا إجابة أفضل على هذا السؤال مما فعلناه قبل بضعة أسابيع فقط ."

وأضاف شولتز أن العملية التي استهدفت الظواهري قدمت أيضا دليلا قويا على أن "طموحات" بايدن كقائد أعلى كانت في محلها. قال شولتز: "لم يعتقد أحد أن أفغانستان ستكون الدواء الشافي بعد مغادرتنا ... لكن الرئيس اتخذ القرار الصائب بأنه بناءً على مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، يمكننا تنفيذ مقتضيات مكافحة الإرهاب دون وجود الآلاف من القوات على الأرض".

قال ويليام هاول، عالم السياسة ومدير مركز الحكومة الفعالة في جامعة شيكاغو إن أكبر عائق واجهه بايدن مع الأمريكيين كان التضخم الكبير والوباء المستمر، موضحا أن كارثة أفغانستان أصبحت لحظة حاسمة في رئاسة بايدن حيث بدأ الناخبون الأمريكيون في التشكيك في قدرته على الوفاء بوعده الانتخابي للدخول في عصر من التعاطف والتعاون مع الحلفاء بعد أربع سنوات من الرئيس دونالد ترامب " نهج أمريكا أولا ".

قال هاول: "لا تزال أفغانستان مهمة في المضي قدمًا حيث يحاول جعل حجة الكفاءة المركزية لعام 2020 ... ستبقى صور أفغانستان في الواجهة في دحض الجانب الآخر لادعاء الكفاءة".

من جانبها، ردت الإدارة الأمريكية على أن ما فقدته في انتقاد جهود الانسحاب الأمريكية هو أنه في الأيام الأخيرة للحرب، سحبت الولايات المتحدة أكبر جسر جوي في التاريخ الأمريكي وأجلت حوالي 130 ألف مواطن أمريكي ومواطني الدول الحليفة والأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة.

أفغانستان ملاذ آمن للقاعدة

لا يزال بايدن يواجه انتقادات بأن الإدارة فشلت في إعادة توطين الأفغان الذين ساعدوا المجهود الحربي الأمريكي. واعتبارًا من الشهر الماضي، ظل أكثر من 74000 من المتقدمين الأفغان في طور الإعداد للحصول على تأشيرات هجرة خاصة تساعد المترجمين العسكريين وغيرهم ممن عملوا بموجب عقود تمولها الحكومة على الانتقال إلى الولايات المتحدة وتمهيد الطريق لهم للحصول على البطاقة الخضراء. هذا المجموع لا يحسب إلا لمقدم الطلب الرئيسي ولا يشمل الأزواج والأطفال. ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية، فإن أكثر من 10 آلاف من هذه المجموعة من المتقدمين قد حصلوا على موافقة مهمة من رئيس البعثة.

بعد أيام من السقوط غير المتوقع لكابول العام الماضي، وعد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن البيت الأبيض "سيجري غسيلًا ساخنًا مكثفًا" و "ينظر إلى كل جانب" من جوانب الانسحاب من أعلى إلى أسفل. لكن هذا الجهد استمر ولا يتوقع أن يكتمل قبل 30 أغسطس-آب الذكرى السنوية لإنهاء بايدن الحرب.

ولم يوضح البيت الأبيض بعد كيف سيحيي الرئيس الذكرى السنوية للحرب التي أودت بحياة أكثر من 2400 جندي أمريكي وتسببت في إصابة ما يقرب من 21 ألفا آخرين. من المؤكد أن الجمهوريين سيثيرون انتقادات لانسحاب الإدارة.

أشار زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للصحفيين إلى أنه في الوقت الذي كان فيه مقتل الظواهري انتصارا لمجتمع المخابرات، أكدت اللحظة أيضًا أن طالبان تمثل مرة أخرى ملاذا لإيواء القاعدة، مؤكدا أنه "من الجدير بالذكر أن مكان تواجد الظواهري كان كابول... لقد عادت القاعدة بعودة طالبان للسلطة" وأضاف "هذا القرار المتهور بالانسحاب قبل عام أدى إلى عودة الظروف التي كانت موجودة قبل الـ 11 سبتمبر-أيلول".