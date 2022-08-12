شاهد: وصول أول سفينة سياحية إلى نيوزيلاند منذ بدء جائحة كورونا

رحبت نيوزيلندا بأول سفينة سياحية تصل إلى شواطئ البلاد منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا، مما ينعش الآمال باستعادة قطاع السياحة عافيته في الدولة الواقعة الجزء الجنوبي الغربي من المحيط الهادي.

وكانت نيوزيلندا فتحت مطلع شهر آب/أغسطس الجاري موانئها الجوية والبحرية بالكامل لأول مرة منذ مارس/آذار 2020، حين أغلقت حدودها في محاولة للحد من انتشار "كوفيد 19".

ووصلت سفينة الرحلات "باسيفيك إكسبلورر" التابعة لشركة "بي أند أو كروزس أستراليا"، اليوم الجمعة إلى ميناء أوكلاند وعلى متنها نحو ألفي سائح، وذلك في إطار رحلة بحرية مدتها 12 يوماً بين مدينة سيدني الأسترالية وفيجي.

وعلى الرغم من أن نيوزيلاندا أعادت فتحت موانئها الجوية والبحرية أمام السيّاح إلا أنها لا زالت تطلب من الزوّار أن يكونوا مطعمين بالكامل لدخول البلاد، لكن لم يعد الخضوع للحجر الصحي أمراً ملزماً.

وقالت الحكومة إن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تعود أعداد وعائدات السائحين الأجانب إلى مستويات ما قبل الجائحة، حين كانت صناعة السياحة تشكّل نحو 20 بالمائة من الدخل الأجنبي لنيوزيلندا وأكثر من 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.