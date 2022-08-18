تقارير عن إقالة قائد أسطول البحر الأسود الروسي وأوكرانيا تلمح إلى إمكانية استهداف أبرز جسور القرم

ألمحت أوكرانيا إلى أنها قد تستهدف الجسر الأبرز الذي يربط روسيا بالقرم، حيث قال المستشار الرئاسي، ميخايلو بودولياك، إن الجسر غير قانوني، ويجب أن يتم تفكيكخ، طوعاً أو لا. يأتي تصريح بودولياك بعدما هزت سلسلة من الانفجارات قواعد عسكرية روسية في القرم التي سيطرت موسكو عليها في 2014.

وأشارت تقارير روسية إلى أنه تمت إقالة قائد أسطول البحر الأسود الذي يتفاخر به الروس ولكن لا يمكن ليورونيوز التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل.

وفيما أعلنت الصين صباح الخميس أنها سترسل قوات للمشاركة في مناورات "فوستوك" (الشرق) العسكرية الضخمة التي تستضيفها روسيا أواخر آب-أغسطس، يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى لفيف للقاء زيلينسكي وإردوغان.

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