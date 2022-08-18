تقارير عن إقالة قائد أسطول البحر الأسود الروسي وأوكرانيا تلمح إلى إمكانية استهداف أبرز جسور القرم

تقارير عن إقالة قائد أسطول البحر الأسود الروسي وأوكرانيا تلمح إلى إمكانية استهداف أبرز جسور القرممحادثة
ألمحت أوكرانيا إلى أنها قد تستهدف الجسر الأبرز الذي يربط روسيا بالقرم، حيث قال المستشار الرئاسي، ميخايلو بودولياك، إن الجسر غير قانوني، ويجب أن يتم تفكيكخ، طوعاً أو لا. يأتي تصريح بودولياك بعدما هزت سلسلة من الانفجارات قواعد عسكرية روسية في القرم التي سيطرت موسكو عليها في 2014.
وأشارت تقارير روسية إلى أنه تمت إقالة قائد أسطول البحر الأسود الذي يتفاخر به الروس ولكن لا يمكن ليورونيوز التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل.
وفيما أعلنت الصين صباح الخميس أنها سترسل قوات للمشاركة في مناورات "فوستوك" (الشرق) العسكرية الضخمة التي تستضيفها روسيا أواخر آب-أغسطس، يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى لفيف للقاء زيلينسكي وإردوغان.
أبرز المستجدات من أوكرانيا
أوكرانيا تلمح إلى أنها قد تستهدف الجسر الأبرز الذي يربط روسيا بالقرم
قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودوليا الخميس إن الجسر الأساسي الذي يربط شبه جزيرة القرم بالداخل الروسي يجب أن يتم تفكيكه.
وجسر كيرش الذي يبلغ طوله 19 كيلومتراً، وبالروسية يُسمّى " جسر كريمسكي"، الممر البري العسكري والمدني الرئيسي لموسكو إلى القرم.
وقال بودولياك "الجسر غير قانوني ولذا يجب تفكيكه. لا يهم كيف، طوعاً أو لا".
الصين سترسل قوات عسكرية إلى روسيا من أجل تدريبات مشتركة
قالت وزارة الدفاع الصينية إنها سترسل قوات عسكرية إلى روسية للمشاركة في تدريبات تستضيفها موسكو وتشارك فيها الهند وبيلاروس وطاجيكستان ومنغوليا وغيرها من البلدان.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن المشاركة الصينية "ليست مرتبطة الوضع الحالي في المنطقة والعالم".
وفي تموز-يوليو، أعلنت روسيا أنها ستستضيف تدريبات عسكرية تعرف باسم "فوستوك" (الشرق) من 30 آب-أغسطس حتى الخامس من أيلول-سبتمبر وقالت إن دولاً أجنبية ستشارك فيها ولكنها لم تعلن أسماء الدول المشاركة.
والهدف من التدريبات بحسب المشاركين "تعميق التعاون العملاتي بين الجيوش، ورفع مستوى التعاون الاستراتيجي".
تقارير عن تعيين قائد جديد لأسطول البحر الأسود الروسي
ذكرت تقارير إعلامية أن روسيا عيّنت قائداً جديداً لأسطول البحر الأسود بعد الانفجارات الضخمة التي هزت القرم هذا الأسبوع وأيضاً الأسبوع الماضي.
وقالت وكالة ريا نوفوستي نقلاً عن مصادر لم تسمّها إنه تم استبدال إيغور أوسيبوف بفيكتور سوكولوف.
ولو تأكدت صحة هذه التقارير، فإن هذه ستكون أول إقالة عسكرية في الجيش الروسي على هذا المستوى منذ بدء الحرب.
وتعرض أسطول البحر الأسود، الذي يكنّ له الروس احتراماً كبيراً، لعدة انتكاسات، حيث فقد الطراد موسكفا، سفينة القيادة في نيسان/أبريل الماضي بعدما أصيبت بصواريخ من طراز نبتون.
أدت ضربة روسية على مدينة خاركيف إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل وجرح 16 آخرين بحسب ما ذكرته خدمة الطوارئ الوطنية في أوكرانيا. وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كلمة الليلية إن مجموعة من الشقق السكنية دُمرت بالكامل بسبب الضربة وأضاف "لن نسامح.. سننتقم".
ونشرت وكالات عالمية صوراً لعمال الإنقاذ وهم في صدد البحث عن ناجين مكان القصف.
مستشار زيلينسكي: الحرب وصلت إلى مرحلة من الجمود الاستراتيجي
قال مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحرب وصلت إلى مرحلة من "الجمود الاستراتيجي".
وقال أوليكسي أريستوفيتش صباح الخميس إن روسيا حققت تقدماً ضئيلاً وفي بعض الأحيان كان الجيش الأوكراني هو الذي تقدم في الشهر الأخير من الحرب.
وقالت القوات الأوكرانية الخميس إنها صدّت هجوماً للجيش الروسي في منطقة خيرسون الجنوبية.
وأكدت الوزارة أيضاً أن القوات الروسية تنقل المزيد من الطائرات إلى شبه جزيرة القرم بعد الانفجارات التي هزّت قاعدتين عسكريتين فيها في الفترة الأخيرة.
وقالت الوزارة مساء الأربعاء "الروس ينقلون في حالة من الطوارئ طائراتهم ومروحياتهم إلى عمق شبه الجزيرة وإلى مطارات بداخل روسيا الفدرالية بعد الضربات الأخيرة في القرم".
غوتيريش يلتقي الخميس الرئيسين زيلينسكي وإردوغان في أوكرانيا
سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أوكرانيا اليوم، الخميس، لإجراء مباحثات تركز على صادرات الحبوب والمخاوف المتعلقة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.