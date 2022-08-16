بريطانيا: أسطول روسيا في البحر الأسود يعجز عن فرض سيطرة بحرية فعالة

قالت بريطانيا اليوم، الثلاثاء إن الأسطول الروسي في البحر الأسود، يجد صعوبات حالياً في فرض سيطرة بحرية فعالة، إذ أن الدوريات تقتصر بشكل عام على المياه القريبة من ساحل شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة مخابراتها اليومية على تويتر إن أسطول البحر الأسود لا يزال يستخدم صواريخ كروز طويلة المدى لدعم الهجمات البرية لكنه يحتفظ بموقف دفاعي.

وأضافت النشرة أن فعالية أسطول البحر الأسود المحدودة تقوض من استراتيجية الغزو الروسي الشاملة بسبب تحييد التهديد البرمائي لأوديسا إلى حد بعيد الآن.

وتعرضت روسيا لنكستين في البحر الأسود، أولهما كان إغراق الطراد "موسكفا"، الذي كان يقود أسطولها الحربي.

أما النكسة الثانية، فكانت انسحابها من جزيرة الثعبان، الجزيرة الصغيرة التي لا تبعد كثيراً عن أوديسا، واتخذتها منها البحرية الروسية مقراً استراتيجياً لمراقبة خطوط الإمداد البحري في المنطقة.

مع ذلك، لا تزال روسيا تتمتع بأفضلية بحرية كبيرة على الأوكرانيين في البحر الأسود.