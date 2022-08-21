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روسيا

شاهد: صواريخ كاليبر الروسية تضرب منطقة أوديسا الأوكرانية

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
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قصف روسي على منطقة أوديسا
قصف روسي على منطقة أوديسا   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت روسيا يوم الأحد إن صواريخها من طراز كاليبر دمرت مستودعا للذخيرة يحتوي على صواريخ هيمارس أمريكية الصنع في منطقة أوديسا جنوب شرق أوكرانيا بينما قالت كييف إن الصواريخ الروسية ضربت مخزنا للحبوب.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ كاليبر المنطلقة من البحر دمرت مستودعا كان يضم أيضا أنظمة غربية مضادة للطائرات.

وقال متحدث باسم الإدارة المحلية في أوديسا إن صاروخين جرى اعتراضهما فوق البحر لكن ثلاثة ضربت أهدافا زراعية.

وقال المتحدث سيرهي براتشوك على تيليغرام إن الضربة لم تسفر عن سقوط مصابين. وأشار إلى أن خبراء متفجرات ومحققين يعملون في موقع الضربة في مخزن الحبوب.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من التقارير الواردة من ميدان المعركة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا إن قواتها دمرت اثنين من مدافع هاوتزر إم777 في مواقع قتالية في منطقة خيرسون ومستودعا للوقود في منطقة زابوريجيا قالت إنه كان يحتوي على أكثر من مئة طن من وقود الديزل.