عون وميقاتي يبحثان ملف تشكيل الحكومة الجديدة

التقى الرئيس ميشال عون، صباح اليوم، الأربعاء، رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، حيث بحث الطرفان خلال اللقاء الأوضاع العامة وملف تأليف الحكومة.

وبعد اللقاء قال ميقاتي إن "وجهات النظر كانت متقاربة" مضيفاً أنه بحث مع الرئيس في التشكيلة الحكومية التي قدّمها إليه في 29 حزيران/يونيو الماضي، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام (رسمي).

وكان ميقاتي قدّمت أواخر حزيران/يونيو تشكيلة وزارية جديدة لعون ولكن تسريبها في الإعلام أثار ردود فعل متبادلة بين الطرفين.

وفيما رأى مؤيدو عون، على رأسهم التيار الوطني الحر الذي يرأسه السياسي جبران باسيل، إن التشكيلة قُدمت بهدف عدم الموافقة عليها، قالت رئاسة الوزراء إن تسريب الأسماء كان "معيباً".

واتهم التيار الوطني الحر في حينها ميقاتي بأنه لا يرغب في تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية عون التي لم يتبق منها إلا نحو شهرين.

وكانت جريدة الأخبار اللبنانية قالت سابقاً إن الرئيسين سيبحثان في مجموعة من الخيارات، أحدها تعويم الحكومة الحالية، أو تطعيمها بستة وزراء سياسيين كما اقترح رئيس الجمهورية سابقاً، أو إدخال تعديلات على بعض الحقائب والأسماء.

ويمر لبنان بحالة من الجمود السياسي وسط انهيار اقتصادي تام يعتبر بين الأسوأ عالمياً بحسب مصادر أممية منذ 2019.