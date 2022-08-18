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كوبا

مقتل 16 رجل إطفاء خلال محاولتهم إخماد حريق في مستودع نفط في كوبا

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بقلم:  يورونيوز
عناصر من الصليب الأحمر الكوبي في ماتازاناس، كوبا.
عناصر من الصليب الأحمر الكوبي في ماتازاناس، كوبا.   -   حقوق النشر  Ramon Espinosa/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

أدى الحريق الهائل والذي استمر لأسبوع مطلع آب/أغسطس في مستودع للنفط في غرب كوبا إلى مقتل 16 رجل إطفاء لا يمكن التعرف على جثث 14 منهم، كما ذكر خبير في الطب الشرعي.

وكانت السلطات أعلنت مقتل رجلي إطفاء وفقدان 14 آخرين. وقال خورخي غونزاليس بيريز، رئيس الجمعية الكوبية للطب الشرعي في مؤتمر صحفي إن هؤلاء المفقودين لقوا مصرعهم في مكان الكارثة.

وأضاف: "بما أن البقايا التي تم العثور عليها تعرضت لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة ، من غير الممكن إجراء عملية استخراج للحمض النووي" منها.

الحريق نجم عن صاعقة

وذكرت الرئاسة الكوبية أن تشييع الضحايا سيجري الجمعة وأعلنت حدادا وطنيا لمدة يومين.

واندلع الحريق الناجم عن صاعقة في الخامس من آب/أغسطس في مستودع النفط في ماتانزاس على بعد مئة كيلومتر شرق هافانا.

واشتعلت النيران في أربعة من ثماني خزانات، يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 52 مليون لتر من النفط الخام أو المازوت، في أكبر مركز في البلاد لتخزين النفط.

المصادر الإضافية • أ ف ب