مقتل 22 شخصا في قصف روسي لمحطة قطارات في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا ضربة روسية استهدفت محطة للقطارات في مدينة تشابلينو بوسط أوكرانيا إلى 22 قتيلاً.

وقال زيلينسكي في رسالته المسائية اليومية إنّ "تشابلينو هي ألمنا اليوم. حتى هذه اللحظة هناك 22 قتيلاً بينهم خمسة احترقوا داخل سيارة. قضى فتى يبلغ 11 عاماً دمّر صاروخ روسي منزله"، وذلك بعد أن كان قد أعلن سابقاً أنّ الحصيلة بلغت 15 قتيلاً.

وأعلن زيلينسكي في وقت سابق أمام مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين الأربعاء بضربة روسية استهدفت محطة للسكك الحديد في وسط أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في بداية كلمته "لقد تلقيت للتو معلومات عن هجوم صاروخي روسي على محطة للسكك الحديد في منطقة دنيبروبتروفسك (...) قتل ما لا يقل عن 15 شخصا وأصيب حوالى 50 آخرين".

وأضاف أن الضربة كانت "مباشرة على العربات في محطة تشابلينو. اشتعلت النيران في أربع عربات لنقل الركاب".

وتابع الرئيس الاوكراني "هرع رجال الإنقاذ إلى المكان لكن عدد القتلى قد يرتفع للأسف. هذه هي حياتنا اليومية".

تتزامن هذه الالضربة مع إحياء أوكرانيا ذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفياتي في العام 1991، ومع دخولها شهر السابع من الحرب التي بدأت في 24 شباط/فبراير.