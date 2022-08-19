English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
أوكرانيا

زيلينسكي يترجم تصريحاته بنفسه بعد غضبه من مترجمه الذي اختزلها

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 18 أغسطس 2022.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 18 أغسطس 2022.   -   حقوق النشر  AP Photo

اضطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدور مترجمه يوم الخميس، لغضبه من تقاعس الأخير عن ترجمة تعليقاته كاملة إلى الإنجليزية في مؤتمر صحفي كبير، وكأن لسان حاله يقول "بيدي لا بيد مترجمي".

وتصرف زيلينسكي- الذي يفضل التحدث بالأوكرانية علنا- بعد أن اختزل المترجم تصريحاته خلال مؤتمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

واستدار باتجاه المترجم قائلا بوضوح "وقلت عن نافذة الاحتمالات. قلت إنه لا يمكن حلها (الأزمة) لأن... كل يوم نرى البنادق وإطلاق النار من الجانب الروسي"، وتابع "وقلت سلافا يوكريني (المجد لأوكرانيا)".

ورد المترجم سريعا "المجد لأوكرانيا".

وقال زيلينسكي بغضب واضح "شكرا جزيلا. إنه أمر مهم".