الغزو الروسي لأوكرانيا: قتلى في قصف روسي حول محطة زابوريجيا النووية

أسفرت ضربات روسية عن مقتل 14 مدنيا ليل الثلاثاء الأربعاء معظمهم في منطقة دنيبروبتروفسك في وسط شرق أوكرانيا، حسب السلطات المحلية، في موقع قريب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفها.

وأدى الهجوم الليلي في دنيبروبتروفسك إلى مقتل 13 شخصا وجرح 11 آخرين بينهم خمسة في حالة خطرة، في هذه المنطقة الآمنة نسبيا التي ينقل إليها المدنيون من دونباس الواقعة شرقا وتشكل مركز الهجوم الروسي.

وكتب فالنتين ريزنيتشنيكوا حاكم منطقة دنيبروبتروفسك على تطبيق تلغرام "أمضينا ليلة مروعة (...) من الصعب جدا إخراج الجثث من تحت الأنقاض".

وقال الحاكم إن هذا الهجوم الروسي الذي نفذ براجمات صواريخ غراد استهدف بلدة مارغانيتس مقابل محطة الطاقة النووية الأوكرانية زابوريجيا على الضفة الأخرى لنهر دنيبرو، وقرية فيتشيتاراسيفكا.

وأضاف أن "ثمانين صاروخا أطلقت عمدا وبخبث على أحياء سكنية بينما كان الناس نائمين في منازلهم".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي مساء الأربعاء إن "القوات الأوكرانية وأجهزة الاستخبارات والشرطة لدينا سترد على الهجوم الروسي في مارغانيتس".

وفي منطقة زابوريجيا المجاورة التي تسيطر عليها القوات الروسية جزئيًا تحدث الحاكم الأوكراني أولكسندر ستاروخ على تلغرام عن غارة روسية أدت إلى مقتل شخص يبلغ 52 عامًا.

وكتب ستاروخ ان "اربعة صواريخ اطلقت" على قرية كوشوغوم صباح الاربعاء. واضاف ان "اربعة منازل خاصة دمرت تماما وعشرات المنازل لم يعد لها أسقف او نوافذ وقطعت امدادات الغاز والكهرباء".

وعلقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الأربعاء على الوضع قرب محطة زابوريجيا لتوليد الكهرباء وهي الأكبر في أوروبا.

وكتبت مجموعة السبع في بيان "نطالب بأن تعيد روسيا على الفور إلى مالكها الشرعي أوكرانيا، السيطرة الكاملة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية". وأضافت أن "سيطرة روسيا المستمرة على المصنع هي التي تعرض المنطقة للخطر".

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