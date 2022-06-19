فيديو: السلطات اليونانية تنقذ أكثر من مئة مهاجر في بحر إيجه

أعلن خفر السواحل اليونانيون إنقاذ أكثر من 100 مهاجر في وقت مبكر صباح الأحد، قبالة جزيرة ميكونوس في بحر إيجه، بينما فُقد أربعة آخرون. وقال المصدر في بيان: "إنّ عملية واسعة لإنقاذ مهاجرين بدأت ليل السبت على بعد ميلَين (حوالى 3,2 كلم) من جنوب جزيرة ديلوس"، مضيفاً "حتى الآن، أُنقذ 180 مهاجراً، بينما فُقد أربعة بحسب أشخاص تمّ إنقاذهم". وبين من أُنقذوا 24 امرأة و21 طفلاً، بينما نُقل ثلاثة أشخاص إلى مركز صحّي في ميكونوس.

وأوضح خفر السواحل لوكالة فرانس برس أنّ شرطة المرافىء استجابت نداء استغاثة، عبر إرسال ثلاثة زوارق وقاطرة لمساعدة زورق يواجه صعوبات أتى من تركيا.

وأضاف بيان خفر السواحل أنّ القاطرة وصلت إلى المركب الذي يحمل المهاجرين، لكنّها لم تتمكّن من نقله إلى الشاطىء لأن المياه كانت تتجمّع داخله. وأشار المصدر ذاته إلى أنّ مهمّة الإنقاذ كانت صعبة أيضاً بسبب الرياح القوية.

ونُقل المهاجرون إلى جزيرة صخرية قريبة قبل نقلهم إلى ميكونوس صباح الأحد، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي في وقت سابق صباح الأحد على موقع "تويتر"، إنّ ثمانية مهاجرين فُقدوا وأُنقذ 104 آخرون. ودعا تركيا الى بذل جهود أكبر "لحماية الأرواح والقضاء على شبكات التهريب".

وفي أيار/مايو، أعلنت السلطات اليونانية منع حوالى 600 مهاجر في يوم واحد من عبور بحر إيجه، من تركيا المجاورة باتجاه اليونان، وهي المحاولة الأكبر هذه السنة.

وأفاد مصدر في وزارة الهجرة بأنّ تدفّق المهاجرين خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تجاوز بنسبة 30% ما سجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.