بين مؤيد ومعارض.. الشركة المتحدة مسوق حصري لنادي الأهلي والخطوط القطرية على قميص الفريق

أثار إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اعتماد الشركة المتحدة للرياضة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم جدلا واسعا بين مشجعي النادي المصري.

مسوق حصري

أعلن محمود الخطيب، بعد اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي، الثلاثاء، أنه تمت مناقشة العديد من الملفات والعروض لرعاية فريق القدم.

وأفضت المحادثات إلى استحواذ الشركة المتحدة على حقوق تسويق رعاية النادي خلال السنوات الأربع المقبلة، اعتبارا من موسم 2022/2023 وحتى 2025/2026.

وينص العقد على حصول الأهلي على 300 مليون جنيه سنويا، وفقا لسياسات التسويق والبيع. ويشمل الاتفاق رعاية الفريق حقوق البث والسلع والمنتجات المرخصة والإعلان خلال المباريات وملابس الفريق الأول.

ويذكر أن عقد الأهلي الحالي شارف على نهايته مع شركة "برزنتيشن"، التي حصلت على حقوق رعاية الأهلي في أكتوبر 2018 مقابل 510 ملايين جنيه لمدة أربعة سنوات، ستنتهي مع نهاية الموسم الكروي الجاري.

جدل على منصات التواصل

لا يزال النقاش مستمرا حول موافقة النادي على هذا العرض على منصات التواصل الاجتماعي في مصر. ففي الوقت الذي يرى فيه بعض النشطاء أنه قرار لن يصب في مصلحة الفريق وسيقيد اتخاذ القرارات في المستقبل. تعتبر فئة أخرى من مشجعي الفريق الأشهر في مصر أن الصفقة لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الإدارة الفنية للفريق.

أوضح الكاتب الصحفي محمد بكر في تغريدة على منصة تويتر، الفرق بين تسويق ورعاية النادي الأهلي، مشيدا بفوائد الاتفاق الذي تم بين الطرفين.

ورد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على تعليق "النادي الأهلي ليس للبيع"، بتغريدة على حسابه قال فيها إنه يجب محاسبة الجمعية العامة.

الخطوط الجوية راعيا للفريق

صرح مصدر بالنادي الأهلي، الأربعاء، أن هناك اتفاقا تم بين الشركة المتحدة والخطوط الجوية القطرية لتكون الراعي الأساسي لفريق الكرة بالنادي خلال الموسم المقبل (2022 - 2023).

ووصف الكاتب عبد القادر سعيد الصفقة بـ"أضخم صفقة رعاية في تاريخ مصر".

ويفضي الاتفاق إلى وضع اسم الشركة القطرية على صدر قميص فريق النادي.

من جانبه، علق رئيس تحرير جريدة "المصريون"، الكاتب الصحفي جمال سلطان، على خبر الشراكة بين المتحدة، التي اعتبرها "المخابرات المصرية" والخطوط الجوية القطرية لرعاية قميص النادي الأهلي.

وأشارت مصادر محلية إلى أن محمد شوقي، عضو مجلس إدارة الأهلي، ساهم في الوصول لاتفاق مع الشركة القطرية لتكون أول راعٍ لقميص الفريق في الفترة المقبلة.