شاهد: الشرطة الهندية تحرق طنين من الماريجوانا

أحرقت الشرطة في ولاية أندرا براديش الهندية حوالي مئتي طن من الماريجوانا المضبوطة في إطار عملية للقضاء على عصابات تهريب المخدرات.

وأعلن المدير العام للشرطة دامودار غوتام ساوانج أن "مصالح الشرطة صادرت المخدرات المهربة خلال عمليات مداهمة مختلفة على مدار عام". وفي حديثه لوسائل الإعلام أثناء عملية الحرق التي جرت أمام الملأ في فيشاكاباتنام السبت، قال ساوانج إن عمليات المداهمة والأساليب المتبعة في محاربة تهريب والتجارة بالمخدرات يعد جزءًا من حملة لتضييق الخناق على تجارة الماريجوانا وشبكاتها في جميع أنحاء البلاد.

قام ساوانج بالإشراف على عملية إتلاف المخدرات المصادرة وقام بإشعال أحد الأكوام العديدة التي جهزت لحرق كميات الماريجوانا المحجوزة.

تشتهر مناطق ولاية أندرا براديش وولاية أوديشا المجاورة بزراعة الماريجوانا وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.