شاهد: بعد اقتحامه.. أنصار الصدر في حمام سباحة القصر الجمهوري في بغداد

اقتحم المئات من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القصر الجمهوري في العاصمة العراقية بغداد، وانتهزوا الفرصة للسباحة في الحوض الخاص للمبنى الحكومي الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة، بعد أن أعلن الصدر اعتزاله الحياة السياسية بشكل نهائي.

وفي بيان مقتضب قال الصدر الإثنين "إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي". كما أعلن إغلاق كافة المؤسسات المرتبطة بالتيار الصدري "باستثناء المرقد الشريف (لوالده محمد الصدر المتوفى عام 1999)، والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر".

وأعلن الجيش العراقي الاثنين، حظر تجول في كافة أنحاء البلاد اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً (16,00 ت غ) "وحتى إشعار آخر".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في تغريدة "حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الى إشعار آخر".