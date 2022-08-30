الغزو الروسي لأوكرانيا: زيلينسكي يحث الروس على الفرار من الهجوم الأوكراني في الجنوب

روسيا تتهم أوكرانيا بقصف جديد لمحطة زابوريجيا

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن السلطات التي عينتها روسيا في مدينة إنيرهودار الأوكرانية اتهمت قوات كييف الثلاثاء بقصف منطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية مجددا. وأضافت الوكالة نقلا عن سلطات المدينة أن قذيفتين انفجرتا قرب مبنى لتخزين الوقود المستهلك بالمحطة.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا مرارا الاتهامات بمهاجمة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي من المقرر أن تزورها بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع.

من جهته، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية على الفرار من هجوم شنته قواته بالقرب من مدينة خيرسون في جنوب البلاد قائلا إن الجيش الأوكراني يستعيد أراضي البلاد، رغم أن روسيا قالت إن الهجوم فشل.

جاء هجوم كييف بعد عدة أسابيع من الجمود النسبي في الحرب التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين ودمرت مدنا وتسببت في أزمة طاقة وغذاء عالمية وسط عقوبات اقتصادية غير مسبوقة. كما أجج المخاوف من حدوث كارثة إشعاعية جراء القصف القريب من محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية.

وفي كلمته الليلية مساء الإثنين، تعهد زيلينسكي بأن تلاحق القوات الأوكرانية الجيش الروسي "حتى الحدود". وقال "إذا كانوا يريدون النجاة، فإن الوقت قد حان لفرار الجيش الروسي. عودوا إلى منازلكم". وأضاف "أوكرانيا تستعيد ما يخصها".

وقال أوليكسي أريستوفيتش، المستشار الكبير لزيلينسكي إن "الدفاعات (الروسية) اختُرقت في غضون ساعات قليلة". وأضاف أن القوات الأوكرانية تقصف العبّارات التي تستخدمها موسكو لجلب الإمدادات إلى جيب من الأراضي التي تحتلها على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم في منطقتي ميكولايف وخيرسون لكنها تكبدت خسائر بشرية فادحة. وأضافت "فشلت محاولة الهجوم التي أقدم عليها العدو فشلا ذريعا". لكن مسؤولين في السلطة المحلية المعينة من قبل موسكو قالوا للوكالة إن وابلا من الصواريخ الأوكرانية أدى لانقطاع المياه والكهرباء عن بلدة نوفا كاخوفكا التي تحتلها روسيا.

مسؤول أمريكي: روسيا تواجه "إخفاقات" مع طائرات مسيرة إيرانية الصنع

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن روسيا تواجه "إخفاقات كثيرة" مع طائرات مسيرة إيرانية الصنع حصلت عليها من طهران هذا الشهر لاستخدامها في الحرب التي تشنها على أوكرانيا. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن تقدير الولايات المتحدة هو أن روسيا تسلمت طائرات مسيرة من طراز مهاجر-6 وسلسلة شاهد خلال عدة أيام من هذا الشهر. وأردف المسؤول قائلا إن هذا قد يكون جزءا من خطة روسية لشراء مئات من هذه الطائرات.

وقال "تقديرنا هو أن روسيا تعتزم استخدام هذه الطائرات المسيرة الإيرانية، التي يمكنها شن هجمات جو-سطح وحروب إلكترونية واستهداف في ساحة المعركة في أوكرانيا".

كان جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي قد قال للصحفيين في يوليو - تموز إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد أن إيران تستعد لتزويد موسكو بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة.

وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي عن صور التقطتها الأقمار الصناعية تشير إلى أن مسؤولين من روسيا زاروا مطار كاشان في الثامن من يونيو - حزيران والخامس من يوليو- تموز لرؤية الطائرات المسيرة الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الشهر الماضي إن طهران لديها "أنواع مختلفة من التعاون مع روسيا، تشمل قطاع الدفاع".

وقالت أوكرانيا يوم الإثنين إنها اخترقت خطوط العدو في عدة مناطق بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية في إطار حملة جديدة لاستعادة الأراضي، بينما قالت موسكو إن هجوم كييف المضاد فشل.

بريطانيا تقول إن القوات الأوكرانية كثفت القصف المدفعي في الجنوب

قالت وزارة الدفاع البريطانية الثلاثاء إن القوات المسلحة الأوكرانية صعدت من معدل القصف المدفعي في أنحاء جنوب أوكرانيا، بينما واصلت ضرباتها الدقيقة بعيدة المدى تعطيل الإمدادات الروسية.

وأضافت الوزارة في نشرتها المخابراتية اليومية إن روسيا تبذل جهودا منذ بداية أغسطس آب لتعزيز قواتها على الضفة الغربية لنهر دنيبرو حول خيرسون.

وقال أوليكسي أريستوفيتش، وهو مستشار كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق إن القوات الأوكرانية تقصف العبّارات التي كانت روسيا تستخدمها لتزويد جيب من الأراضي على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون بالإمدادات.

القوات الأوكرانية تخترق الدفاعات الروسية في عدة قطاعات

قال أوليكسي أريستوفيتش كبير مستشاري الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الإثنين إن القوات الأوكرانية اخترقت الدفاعات الروسية في عدة قطاعات من خط المواجهة بالقرب من مدينة خيرسون في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه في الجنوب.

وأضاف أريستوفيتش في مقابلة بالفيديو على يوتيوب أن القوات الأوكرانية تقصف العبارات التي تستخدمها موسكو لتزويد جيب من الأراضي التي تحتلها روسيا على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون.