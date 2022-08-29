الغزو الروسي لأوكرانيا: كييف تشن هجوما مضادا لاستعادة السيطرة على مدينة خيرسون المحتلة

بدأت القوات الاوكرانية هجوما مضادا في الجنوب يهدف إلى إبعاد القوات الروسية إلى الجانب الآخر من نهر دنيبر واستعادة السيطرة على مدينة خيرسون المحتلة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الاثنين.

وقال المسؤول المحلي ومستشار الحاكم الاقليمي سيرغي خلان للتلفزيون الأوكراني "اليوم، شُنت هجمات قوية بالمدفعية على مواقع العدو على مجمل أراضي منطقة خيرسون المحتلة إنها بداية نهاية احتلال منطقة خيرسون".

وذكرت مجموعة "كاخوفكا" العسكرية الأوكرانية عبر فيسبوك، أنها لاحظت انسحاب وحدة من المقاتلين الانفصاليين الموالين لموسكو من مواقعها في المنطقة. وتعذر تأكيد هذه المعلومات لدى مصدر مستقل.

وسيطرت القوات الروسية منذ بدء الغزو على مدينة خيرسون (280 الف نسمة) على ضفاف نهر دنيبر.

ناقلة جنود مدرعة على طريق في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، الأحد أ ب

مساعدات مالية لشراء الغاز

أعلن رئيس الوزراء النروجي الإثنين، أنّ بلاده ستخصّص ملياري كورونة أي ما يوازي 205 ملايين يورو لمساعدة أوكرانيا التي غزتها روسيا، في التزود بالغاز مع اقتراب الشتاء.

وقال يوناس غار ستور في بيان: "الحرب تجعل أوكرانيا بحاجة ماسة إلى دعم خارجي. طلبت أوكرانيا من النروج أن تؤدي دورا قياديا في تأمين الوصول إلى الطاقة"، وأضاف: "نتابع هذا الأمر ونقترح استخدام ملياري كورونة كي يتمكّن الأوكرانيون من شراء الغاز هذا الخريف وهذا الشتاء".

وسيتم تقديم هذه الحزمة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي سيكون مسؤولاً عن شراء الغاز. وهذا المبلغ هو جزء من مساعدة إجمالية قدرها عشرة مليارات كورونة وعدت النروج بتقديمها إلى أوكرانيا.

دعم القدرات العسكرية الأوكرانية

يلتقي وزير الدفاع الأمريكي في الثامن من أيلول/سبتمبر في ألمانيا، نظراءه في الدول الحليفة لتنظيم دعم القدرات العسكرية الأوكرانية في وجه روسيا، حسبما أعلنت الاثنين قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، إنّ لويد أوستن "دعا مرة أخرى وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين في جميع أنحاء العالم لمناقشة الأزمة الحالية في أوكرانيا والتحديات الأمنية المختلفة التي يواجهها حلفاء وشركاء الولايات المتحدة".

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ويُعقد الاجتماع بمبادرة من واشنطن في قاعدة رامشتين الأمريكية في غرب ألمانيا. وكان ممثلون لنحو أربعين دولة قد التقوا هناك في نيسان/أبريل حيث شكلوا "مجموعة اتصال" للدفاع عن أوكرانيا.

ممارسة "ضغط" على أوكرانيا

دعا الكرملين الإثنين الأسرة الدولية إلى ممارسة "ضغط" على القوات الأوكرانية لتخفيف التوتر بشأن محطة زابوريجيا النووية، التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "من واجب كل الدول ممارسة ضغط على الجانب الأوكراني كي يتوقف عن تعريض القارة الأوروبية للخطر من خلال قصف محطة زابوريجيا النووية والمناطق المجاورة لها".

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين أن فريقها في طريقه إلى محطة زابوريجيا ويُتوقع وصوله هذا الأسبوع لتفتيش المحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي تسيطر عليها القوات الروسية منذ آذار/مارس.

وقال بيسكوف "ننتظر هذه البعثة منذ وقت طويل. نعتبر أنها ضرورية".

منذ أسابيع، تتعرض محطة زابوريجيا وهي الأكبر في أوروبا، لضربات تثير الخشية من حصول كارثة نووية كبرى. وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بقصفها.