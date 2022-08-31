بمنشور على فيسبوك.. فتاة أردنية تنقذ مطعم والدها من الإفلاس

انتشر اسم ربى طوابيني في وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن بعد نشرها لمنشور تناشد فيه المواطنين إنقاذ مطعم والدها من الإفلاس.

ودعت طوابيني متابعيها إلى زيارة مطعم "سهول سحاب"، الواقع في مدينة سحاب بالأردن، الذي يمتلكه والدها لتقديم وجبات الشاورما. ولم يتردد الأردنيون الذي توافدوا على المكان بالآلاف بعد فترة قصيرة من نشر تلك الرسالة.

وقالت ربى في مناشدتها إن والدها عمل لأكثر من 20 عاماً في مطاعم أردنية وأخرى في الوطن العربي، لكنه بعدما تقدم في السن قرر فتح محل خاص نتيجة عدم قبول الآخرين لتشغيله.

تجاوب الآلاف

أبدى رواد منصات التواصل تعاطفا كبيرا مع قصة ربى الإنسانية، كما تجاوب عدد من مشاهير الأردن وقرروا المشاركة في إعادة افتتاح المطعم بشكل ملفت وجديد لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن.

وعلقت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين على المنشور واستجابة الناس له، قائلة "مافي أحلى من جبر الخواطر".

كما أعرب عدد من النشطاء العرب عن إعجابهم بالفكرة التي قامت بها ربى لمساعدة والدها، مشيدين بالدور المهم الذي تلعبه الفتيات داخل أسرهن.

وكتبت آنيا الأفندي أن الشابة الأردنية ربى أنقذت مطعم والدها من الإفلاس، وختمت تغريدتها بعبارة "المؤنسات الغاليات".

بدوره، أشار منذر المزكي الشامسي إلى أن العبرة المستقاة من هذه القصة هي "قد تكون ابنتك جيشك الوحيد، وسندك المتين، وعونك وقت المحن، لذا افرحوا بالمؤنسات الغاليات".

وقال عبد الله طوابيني، والد ربى، أنه استطاع بيع 300 كيلوغرام من الشاورما بعد أن كان مطعمه خاويا.

وبعد انتشار صور ومقاطع فيديو لتوافد الأردنيين على المطعم، زار وزير العمل نايف استيتية المكان. وفي تصريحات مصورة، قال الوزير للوالد: "أكيد رح نكون معك، وأنا شخصياً لمّا عرفت بالموضوع جيتك على طول".

كما وصلت شخصيات رسمية أخرى وفنانين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي في الأردن داعمين الفتاة التي استطاعت إنقاذ مشروع والدها من الإفلاس، كما دعوا المواطنين إلى زيارة المحل كذلك.