بايدن ولابيد "تحدثا بإسهاب" بشأن اتفاق نووي إيراني محتمل

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يوم الأربعاء مع سعي طهران للحصول على ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي تعارضه إسرائيل بشدة.

وقال مكتب لابيد في بيانه الخاص بشأن اتصال الزعيمين إنهما "تحدثا بإسهاب عن المفاوضات بشأن ابرام اتفاق نووي والتزامهما المشترك بمنع تقدم إيران نحو امتلاك سلاح نووي".

ويجدر بالذكر أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أعرب اليوم عن امله بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني "في الأيام المقبلة"، بعد أن تلقى ردودا "معقولة" من إيران والولايات المتحدة على نصه المقترح.