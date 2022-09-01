شاهد: الأطفال الروس يعودون إلى المدارس بتأدية مراسم رفع العلم

بعد انتهاء عطلة الصيف، بدأ اليوم في روسيا العام الدراسي الجديد. وبدأ التلاميذ يومهم برفع العلم الروسي، وهو تقليد تريد الدولة الروسية إعادة إحيائه، إذ أصبح من المفروض أن يبدأ التلاميذ أسبوعهم المدرسي برفع العلم الروسي وغناء النشيد الوطني.

وقالت نائبة مدير المدرسة رقم 3 في بلدة ناخابينو التي تقع حوالي 40 كيلومترا غربي موسكو، يلينا دميانوفا، إن رفع العلم سيكون خلال التجمع الصباحي للتلاميذ.

وأضافت دميانوفا: "أعتقد أن هذا سيكون تقليدا جيدا سيحبه الجميع. سوف نرفع علم الدولة كل صباح".

وحضر مراسمَ رفع العلم في المدرسة رقم 3 زعيمُ الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف، قائلا في نهاية التجمع الصباحي: "أعتقد أن تقليد رفع العلم ظل حيا على مر العصور، ومن الجيد إعادة إحياء هذا التقليد في مدارسنا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أثنى في وقت سابق على دور العلم كرمز لبلد يحاول الدفاع عن مصالحه والبقاء وفيا لتقاليده. وأضاف بوتين أن المدارس في روسيا واعتبارا من شهر سبتمبر ستفتتح الأسبوع المدرسي برفع العلم وغناء النشيد الوطني.