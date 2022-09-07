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الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: تدابير إضافية ضد إيران على خلفية هجوم إلكتروني ضد ألبانيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متّهمةً إياها بهجوم إلكتروني
ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متّهمةً إياها بهجوم إلكتروني   -   حقوق النشر  Pixabay

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الولايات المتحدة ستتخذ "تدابير إضافية لمحاسبة إيران" على خلفية هجوم إلكتروني ضد ألبانيا، الدولة الحليفة لواشنطن ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريين واتسون في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإلكتروني الإيراني ضد حليفتنا في الناتو، ألبانيا". واتّهمت بشكل واضح طهران بالوقوف خلف هجوم إلكتروني "غير مسؤول" ضد الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان، ما قالت إنه "يشكل سابقة مقلقة".