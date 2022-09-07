البيت الأبيض: تدابير إضافية ضد إيران على خلفية هجوم إلكتروني ضد ألبانيا

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الولايات المتحدة ستتخذ "تدابير إضافية لمحاسبة إيران" على خلفية هجوم إلكتروني ضد ألبانيا، الدولة الحليفة لواشنطن ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريين واتسون في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإلكتروني الإيراني ضد حليفتنا في الناتو، ألبانيا". واتّهمت بشكل واضح طهران بالوقوف خلف هجوم إلكتروني "غير مسؤول" ضد الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان، ما قالت إنه "يشكل سابقة مقلقة".