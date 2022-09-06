شاهد: شمبانزي هرب من حديقة الحيوانات في خاركيف الأوكرانية فكيف عاد ولقاء ماذا؟

شوهد قرد من فصيلة الشمبانزي وهو يتجول في شوارع مدينة خاركيف الأوكرانية يوم الاثنين الـ 5 سبتمبر-أيلول، قبل أن يقنعه سيدة من موظفي حديقة الحيوانات بالعودة إلى قفصه. ورأى عدد من سكان خاركيف الشمبانزي وهو يمشي بكلّ أريحية قرب ساحة الحرية بالمدينة التي تبعد بمسافة قريبة عن حديقة حيوانات خاركيف.

وفقًا لتقارير إخبارية محلية، فقد قام الحيوان المعروف باسم تشيشي بفك بوابة السياج الواقي وفتح الأقفال بسهولة، وذهب في نزهة عبر أرجاء المدينة. وأظهرت مقاطع فيديو صوّرها شهود عيان أن إحدى موظفات حديقة الحيوانات اقتربت من الشمبانزي وبمجرد أن نادته، شوهد وهو يركض نحو ذراعيها المفتوحتين.

ثم شوهدت الموظفة في وقت لاحق وهي جالسة بجانب الشمبانزي، ويبدو أنها كانت تتجاذب أطراف الحديث معه. وعلى ما يبدو، فقد عُرض على القرد تشيتشي بعض المكافآت للعودة إلى "بيته" لكن ما أقنع الشمبانزي بالعودة إلى القفص كان سترة المطر الصفراء المفضلة لديه، وقد تأثر البعض لمشهد العناق بين موظفة الحديقة الحيوان.

وفقًا للتقارير الإخبارية، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها الشمبانزي الهروب من الحديقة، فقد سبق له الخروج ولكن كان طاقم حديقة الحيوان يُعيده في كل مرة.

وقد تم إحضار تشيشي إلى حديقة خاركيف بعد أن تعرض "إيكوبارك" الذي كان يأوي الحيوانات لقصف من قبل القوات الروسية حيث تمّ نقل العديد من الحيوانات إلى ملاجئ جديدة عبر أوكرانيا في أعقاب الغزو الذي بدأ في فبراير شباط الماضي.