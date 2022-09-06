شاهد: أضرار كبيرة يخلفها إعصار "هينامنور" الذي ضرب كوريا الجنوبية

تعرضت المنطقة الجنوبية لكوريا الجنوبية لأقوى إعصار منذ سنوات يوم الثلاثاء، مما أدى إلى سقوط ما يقرب متر من الأمطار، ودمر الطرق وقطع خطوط الكهرباء عن 20 ألف منزلا، فيما فر آلاف الأشخاص إلى مناطق أكثر أمانًا.

ضرب إعصار" هينامنور" منتجع جزيرة جيجو ووصل إلى اليابسة بالقرب من ميناء بوسان الرئيسي في الصباح وكان يتحرك باتجاه الشمال الشرقي باتجاه البحر مع رياح تصل سرعتها إلى 144 كيلومترًا في الساعة.

وأعلن المسؤولون الكوريون الجنوبيون حالة التأهب بشأن الأضرار المحتملة من الفيضانات والانهيارات الأرضية وموجات المد التي أطلقها "هينامنور"، والتي جاءت بعد أسابيع فقط من هطول أمطار غزيرة في المنطقة المحيطة بالعاصمة سيول تسببت في فيضانات أسفرت عن مقتل 14 شخصًا على الأقل.

فُقد رجل يبلغ من العمر 25 عامًا بعد سقوطه في جدول غمرته الأمطار في مدينة أولسان الجنوبية، وفقًا لوزارة الداخلية والسلامة.

وقالت وزارة السلامة إن أكثر من 3400 شخص في المناطق الجنوبية أجبروا على إخلاء منازلهم بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وأن المسؤولين نصحوا أو أمروا 14 ألف شخص آخر بالإجلاء.

غمرت المياه أو دمرت خمسة منازل ومباني على الأقل، ولحقت أضرار بعشرات الطرق.

تم إغلاق أكثر من 600 مدرسة أو تحويلها إلى دروس عبر الإنترنت. في ما تم إيقاف أكثر من 250 رحلة جوية و70 رحلة بالعبارات بينما تم إجلاء أكثر من 66,000 قارب صيد إلى الموانئ.