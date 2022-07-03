إعصار "تشابا" يشطر سفينة إلى نصفين وفرص العثور على بحارتها الـ27 في بحر الصين الجنوبي ضئيلة

قالت سلطات إنقاذ حكومية يوم الأحد، إن فرص العثور على 27 من أفراد طاقم سفينة فقدوا بعد أن انشطرت سفينتهم إلى نصفين مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا عبر هونغ كونغ وجنوب الصين "ضئيلة للغاية" على الرغم من استمرار البحث عن المفقودين.

وقالت خدمة الطيران التابعة لحكومة هونغ كونغ، إن السلطات أنقذت يوم السبت ثلاثة من طاقم السفينة المكون من 30 فردا في وقت كانت تضرب فيه رياح قوية وأمطار غزيرة الساحل على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي المدينة.

وواجهت جهود الإنقاذ صعوبات بالغة بفعل هبوب رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة بالإضافة إلى وجود موقع فقدان السفينة بين نحو 100 من توربينات الرياح.

ووسع المسؤولون منطقة البحث، لكن ويست وو المسؤول في خدمة الطيران قال يوم الأحد إن فرصة العثور على ناجين "ضئيلة للغاية".

وأرسلت هونغ كونغ تسع طائرات للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع قوات من البر الرئيسي.

وقال الناجون من أفراد الطاقم للسلطات، إن من المحتمل أن يكون بعض من أفراد الطاقم قد غادروا السفينة مع انشطارها.