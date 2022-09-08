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أفغانستان

طالبان توقع عقدا مع شركة إماراتية للمراقبة الجوية بالمطارات الأفغانية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
رجال من حركة طالبان
رجال من حركة طالبان   -   حقوق النشر  أ ب

 قال مسؤولون في إدارة طالبان إنها ستوقع يوم الخميس عقدا مع شركة "جي.إيه.إيه.سي هولدنغ" الإماراتية يتعلق بالمراقبة الجوية بالمطارات الأفغانية.

وقال نائب وزير النقل والطيران المدني غلام جيلاني بوبال للصحفيين، إن العقد سيستمر عشر سنوات.

وأضاف أن هذا هو العقد الأخير من ثلاثة عقود كبيرة يتم إسنادها إلى الشركة لتشغيل مطارات أفغانستان، مشيرا إلى أن الحركة وقعت مع الشركة بالفعل عقدين يتعلقان بالخدمات الأرضية والأمن.