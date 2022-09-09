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رياضة

شاهد: توافد الجماهير المصرية والسعودية على قطر لحضورة مباراة كأس لوسيل

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بقلم:  يورونيوز
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توجه جماهير الزمالك إلى ملعب المباراة
توجه جماهير الزمالك إلى ملعب المباراة   -   حقوق النشر  أ ف ب

وصلت أعداد من جماهير كرة القدم السعودية والمصريين من المقيميين بالمملكة إلى قطر، لحضور مباراة كأس سوبر لوسيل بين ناديي الهلال والزمالك اليوم الجمعة.

ووصل جزء من الجماهير من الطريق البري بين قطر والسعودية عبر معبر أبو سمرة، قبل دخول الدوحة فيما سافر البعض الآخر في رحلات طيران وصلت اليوم إلى مطار الدوحة.

وستكون المباراة بين بطلي مصر والسعودية، بمثابة بروفة حقيقية لاستضافة المونديال، نظراً للقاعدة الجماهيرية الكبرى التي يتسم بها الفريقان، علماً أن الجماهير السعودية ستكون أوّل من يدشن الملعب خلال المونديال، عندما يتواجه منتخب الصقور الخضر مع أرجنتين ليونيل ميسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتفتتح قطر رسمياً ملعب لوسيل، أكبر الملاعب الثمانية لمونديال 2022 في كرة القدم ومضيف الموقعة النهائية في 18 كانون الأول/ديسمبر، الجمعة بمباراة الزمالك والهلال. 

وملعب لوسيل المجهّز بأنظمة تبريد، هو آخر الملاعب السبعة المبنية حديثاً، تفتتحه الدولة الخليجية الغنية بالغاز، قبل نحو شهرين ونصف من انطلاق أول مونديال في الشرق الأوسط.

وكان الملعب الذي يتسع لثمانين ألف متفرّج، احتضن مباراة تجريبية بين العربي والريان في 11 آب/أغسطس الماضي، في الجولة الثانية من الدوري القطري.

المصادر الإضافية • أ ف ب