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الإكوادور

شاهد: الإكوادر تجهز الجسور في كيتو بأطباء نفسانيين لمكافحة ظاهرة الانتحار

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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مكافحة الانتحار في الإكوادور.
مكافحة الانتحار في الإكوادور.   -   حقوق النشر  أ ف ب

بهدف مكافحة ظاهرة الانتحار من على جسور العاصمة الإكوادورية كيتو، أقامت مصالح المدينة مكاتب لأطباء نفسانيين في أكثر المواقع التي تشهد حالات انتحار. 

تتكلف مكاتب الأطباء النفسانيين المنتشرة في عدة جسور بدوريات لمحاولة منع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية من الانتحار. منذ مايو- أيار الماضي، تم منع حوالي 36 محاولة انتحار من على الجسور فوق نهري تشيتشي وجوالو. 

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تشير الإحصائيات الأخيرة لقيام شخصين على الأقل في الأسبوع على الانتحار في كيتو.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس