شاهد: احتجاجات في لندن ضد الشرطة عقب مقتل شاب من ذوي البشرة السوداء

شارك مئات الأشخاص، هذا اليوم السبت، في مظاهرة أمام مقر شرطة لندن، احتجاجا على مقتل شاب من ذوي البشرة السوداء بعيار ناري أطلقه شرطي، وسط مطالبات من قبل عائلته بفصل العنصر المسؤول عن مقتله.

وقتل كريس كابا، البالغ من العمر 24 عاما، داخل سيارته بعيار ناري أطلقه شرطي في جنوب غرب لندن، فيما كانت تلاحقه دورية للشرطة.

وقالت وسائل الإعلام المحلية، "أطلق عيار ناري وأصيب كابا الذي لم يكن مسلحاً، وتوفي في المستشفى".

وطالبت عائلة الضحية "بفتح تحقيق لكشف ملابسات مقتله"، وتساءلت في بيان "عمّا إذا كان كريس كابا ليموت لو لم يكن من ذوي البشرة السوداء".

وبحسب التحقيق في جريمة القتل، "رصدت كاميرا لوحة سيارته وأشار برنامج الرصد إلى أن السيارة على صلة بواقعة تتعلق بأسلحة نارية سجلت قبل أيام".