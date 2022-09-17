الدمية "أمل الصغيرة" تتجول في نيويورك لزيادة الوعي بمحنة الأطفال اللاجئين

تجولت دمية عملاقة لفتاة لاجئة، تُعرف باسم "أمل الصغيرة"، حول تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية يوم الجمعة لزيادة الوعي بمحنة الأطفال المشردين الذين يبحثون عن الأمان عبر الحدود.

وبدأت الدمية التي يبلغ طولها 3.66 متر رحلتها على الحدود السورية التركية في يوليو تموز 2021 والتقت بلاجئين أوكرانيين في أوروبا، وستزور أحياء مدينة نيويورك الخمس خلال الأسبوعين والنصف المقبلة.

وقال بيتر أفيري مدير المسرح في إدارة التعليم بمدينة نيويورك إن الدمية أمل تمثل فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات تبحث عن أمها التي ذهبت تبحث عن طعام ولم تعد أبدا.

وأضاف أفيري "رسالة أمل الصغيرة إلى العالم هي ’لا تنسونا’".

وصممت دمية أمل شركة هاندسبرنج ومقرها جنوب إفريقيا وهي تنبض بالحياة بمساعدة محرك للدمى على ركائز متينة داخل إطارها المصنوع من الخيزران للتحكم في الأوتار التي تخلق تعابير وجه الدمية.