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روسيا

رداً على عقوبات كانبيرا.. روسيا تحظّر دخول 41 أستراليًا إلى أراضيها

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف   -   حقوق النشر  AP Photo

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة أن حظرت دخول 41 شخصية أسترالية هم خصوصًا صحافيون إلى الأراضي الروسية، في إجراء وضعته في إطار الردّ على العقوبات التي تفرضها كانبيرا على موسكو بسبب غزوها العسكري لأوكرانيا.

ونشرت الوزارة في بيان لائحة أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد. وتضمّ اللائحة أسماء موظّفين في شركات أسلحة أسترالية وفي وسائل إعلامية، بينهم ساره فيرغسون الإعلامية المعروفة لدى قناة "ايه بي سي".

وحذّرت الوزارة من أن "نظرًا إلى واقع أن كانبيرا لا تنوي رسميًا التراجع عن خطّها المناهض للروس وتستمرّ في فرض عقوبات جديدة، فإن تحديث هذه اللائحة سيتواصل".

وسبق أن حظرت موسكو في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، دخول 159 أستراليًا إلى أراضيها للأسباب نفسها.

ومنذ بدء هجومها على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، اتخذت روسيا إجراءات مماثلة ضد مئات المسؤولين الغربيين.