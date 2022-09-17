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العالم

سريان وقف إطلاق النار بين قرغيزستان وطاجيكستان بالرغم من قصف قرية حدودية السبت

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان
الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان   -   حقوق النشر  AFP

أشارت قرغيزستان وطاجيكستان إلى أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بعد القتال العنيف الذي وقع يوم الجمعة لا يزال ساريا يوم السبت بعد عدم إبلاغهما عن وقوع حوادث كبيرة خلال الليل على الرغم من تحدث حرس الحدود في قرغيزستان عن تعرض قرية للقصف لفترة وجيزة.

ووقعت اشتباكات بين الجمهوريتين السوفييتين السابقتين بشأن نزاع حدودي الأسبوع الماضي واتهمت كل منهما الأخرى باستخدام الدبابات وقذائف الهاون والمدفعية الصاروخية وطائرات مسيرة لمهاجمة بلدات قريبة.

وقالت قرغيزستان إن إحدى القرى الحدودية تعرضت لقصف بقذائف مورتر لمدة خمس دقائق في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت بعد ليلة هادئة.

وكانت قرغيزستان قد قالت يوم الجمعة إن 24 شخصا لقوا حتفهم كما أصيب العشرات،

ولم تعلن طاجيكستان أي أرقام رسمية للضحايا ولكن مصادر أمنية قالت إن ما لا يقل عن سبعة لقوا حتفهم يوم الجمعة. وقال حرس الحدود الطاجيكي في بيان يوم الجمعة إن طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة من قرغيزستان قصفت عدة قرى طاجيكية.

وقالت مصادر أمنية طاجيكية إن رؤساء أمن الدولة من الجانبين واصلوا المحادثات يوم السبت لتسوية الصراع.