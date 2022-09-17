شاهد: لقطات جوية لملعب الثمامة الذي سيستضيف مباريات كأس العالم في قطر

نُشرت لقطات مصورة جواً لملعب الثمامة الجديد الذي شيدته قطر لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتستضيف قطر اعتبارا من 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل منافسات كأس العالم على مشارف الشتاء، نظراً لدرجات الحرارة المرتفعة صيفاً، في النسخة الأكثر تقارباً في التاريخ الحديث للبطولة، حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين اثنين من ملاعب المونديال 75 كيلومتراً.

وتقام المباريات الـ64 للمونديال على ثمانية ملاعب، سبعة منها جديدة هي الثمامة، لوسيل، البيت، أحمد بن علي، 974، الجنوب والمدينة التعليمية، بالإضافة إلى تطوير ملعب خليفة الدولي، وقد اختبرتها في بطولات مختلفة مثل كأس العالم للأندية وكأس العرب ومسابقات محلية.

ويتوقع قدوم أكثر من مليون زائر إلى الدولة البالغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة.

وأنفق المنظمون القطريون مليارات الدولارات تحضيراً للحدث الرياضي منذ فوزهم بحق استضافة البطولة في العام 2010، لكن استعداداتهم الضخمة ترافقت مع حملة انتقادات لقطر حيال سجلّها الحقوقي في ما يتعلّق بالعمال الأجانب ومعاملتها لمجتمع المثليين.

لكن رئيس فيفا جاني إنفانتينو أكّد أن قطر ستنظم "أفضل" كأس عالم "على الإطلاق".