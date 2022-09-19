هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن هجوماً صاروخياً استهدف قاعدة القرية الخضراء التابعة للجيش الأمريكي في شمال شرق سوريا لم يصب القوات الأمريكية أو قوات التحالف أو أي معدات.

وقالت القيادة في بيان إن ثلاثة صواريخ عيار 107 مليمترات استهدفت القاعدة يوم الأحد وعُثر على صاروخ رابع مع أنابيب إطلاق صواريخ عند نقطة الإطلاق على بعد نحو خمسة كيلومترات.

واستُهدفت قاعدة القرية الخضراء الشهر الماضي في أعمال عنف بين الجيش الأمريكي ومسلحين مدعومين من إيران مما أسفر عن إصابة عسكري أمريكي واحد على الأقل بشكل طفيف.

وأثار الحادث رداً أمريكياً أسفر عن مقتل اثنين أو ثلاثة من المسلحين الذين نفذوا الهجمات.

وقالت القيادة المركزية إنها تحقق في أحدث هجوم فاشل وقع في نحو الساعة 7.05 مساء بالتوقيت المحلي في سوريا (1605 بتوقيت غرينتش).

ولم تقدم تفاصيل أخرى.