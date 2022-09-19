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سوريا

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

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بقلم:  يورونيوز
جنود أمريكيون يشاركون في تمرين عسكري في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا 7 سبتمبر 2022
جنود أمريكيون يشاركون في تمرين عسكري في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا 7 سبتمبر 2022   -   حقوق النشر  Delil SOULEIMAN/AFP

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن هجوماً صاروخياً استهدف قاعدة القرية الخضراء التابعة للجيش الأمريكي في شمال شرق سوريا لم يصب القوات الأمريكية أو قوات التحالف أو أي معدات.

وقالت القيادة في بيان إن ثلاثة صواريخ عيار 107 مليمترات استهدفت القاعدة يوم الأحد وعُثر على صاروخ رابع مع أنابيب إطلاق صواريخ عند نقطة الإطلاق على بعد نحو خمسة كيلومترات.

واستُهدفت قاعدة القرية الخضراء الشهر الماضي في أعمال عنف بين الجيش الأمريكي ومسلحين مدعومين من إيران مما أسفر عن إصابة عسكري أمريكي واحد على الأقل بشكل طفيف.

وأثار الحادث رداً أمريكياً أسفر عن مقتل اثنين أو ثلاثة من المسلحين الذين نفذوا الهجمات.

وقالت القيادة المركزية إنها تحقق في أحدث هجوم فاشل وقع في نحو الساعة 7.05 مساء بالتوقيت المحلي في سوريا (1605 بتوقيت غرينتش).

ولم تقدم تفاصيل أخرى.

المصادر الإضافية • رويترز