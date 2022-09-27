التشيك تعيد الرقابة على الحدود مع سلوفاكيا بعد زيادة الهجرة غير النظامية

قال مسؤولون في الحكومة التشيكية إنها ستعيد فرض الرقابة على الحدود مع سلوفاكيا مؤقتا يوم الخميس المقبل، بسبب زيادة الهجرة غير النظامية. وقال وزير الداخلية فيت راكوسان في مؤتمر صحفي إن الهجرة غير النظامية ومعظمها من سوريا، ارتفعت بنسبة 1200% هذا العام.

وأضاف راكوسان قوله: "ما نمر به هذا العام غير مسبوق. منذ بداية عام 2022 اعتقلت الشرطة 11 ألف مهاجر غير نظامي...هذه هجرة عبور، إذ أن الغالبية العظمى تستهدف ألمانيا. أثار ذلك توترا على الجانب الألماني من الحدود أيضا". وقال راكوسان إن مراقبة الحدود ستستمر مبدئيا لمدة عشرة أيام.

ومنحت دول وسط أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن الخالية من المراقبة الحدودية صفة لاجئ، لأكثر من 400 ألف أوكراني فروا من الحرب في بلدهم، يقدر أن نحو 300 ألف منهم يقيمون في الدولة، ولا يتم تضمينهم في بيانات الهجرة غير النظامية. وقال راكوسان إنه تم إبلاغ الدول المجاورة بالقرار.