العثور على 20 قتيلا بعد هجوم استهدف قافلة مدنية في شمال شرق أوكرانيا

عُثر على جثث 20 شخصا بعد هجوم استهدف قافلة سيارات تقل مدنيين قرب بلدة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا، بحسب ما أفاد حاكم منطقة خاركيف السبت.

وقال أوليغ سينيغوبوف على موقع تلغرام "في منطقة كوبيانسك، عثر على قافلة سيارات تحمل مدنيين تعرّضت لإطلاق نار. بحسب المعلومات الأولية، قتل 20 شخصا في السيارات.. هاجم المحتلون مدنيين كانوا يحاولون الفرار من القصف. هذه قسوة لا يوجد أي مبرر لها".

وشاهد مراسلو فرانس برس الجمعة جثث 11 مدنيا على الأقل قتلوا على طريق مع انسحاب القوات الروسية المهزومة من كوبيانسك.

وأفاد الجنود الأوكرانيون الذين عثروا على السيارات المدنية المدمّرة حيث وجد القتلى الذين بدت جثث بعضهم محترقة، عن اعتقادهم بأن الجنود الروس هاجموا قافلة مدنية.

بقيت الجثث في مكانها داخل ست سيارات وحولها على الطريق المؤدي إلى خارج قرية كيريليفكا، حوالى 70 كلم شرق خاركيف.

وبدت حافلة صغيرة محترقة بالكامل احتوت أربع جثث متفحمة. وبدت جثة واحدة منها على الأقل صغيرة بما يكفي للدفع بالاعتقاد بأنها لطفل.

سيطرت روسيا بعد غزو أوكرانيا في شباط/فبراير على مناطق في شرق وجنوب البلاد، لكن هجوما مضادا خاطفا بدأ هذا الشهر في منطقة خاركيف دفع الجنود الروس للتراجع.

واتُّهمت القوات الروسية بقتل وتعذيب المدنيين في المناطق التي احتلتها منذ بدأت الحرب.