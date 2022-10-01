القوات الروسية تنسحب من مدينة ليمان الاستراتيجية مع دخول الجيش الأوكراني

نقلت وكالة الإعلام الروسية يوم السبت عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية انسحبت من بلدة ليمان في شرق أوكرانيا فيما يتصل "بتهديد بمحاصرة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "بعد تهديدها بالتطويق، تم سحب القوات الحليفة من ليمان إلى خطوط ملائمة أكثر".

وأعلنت وزارة الدفاع الاوكرانية أن جنودا اوكرانيين "دخلوا" السبت بلدة ليمان وهي تقاطع مهم للسكك الحديد في شرق أوكرانيا تقع تحت سيطرة القوات الروسية.

وكتبت الوزارة الأوكرانية على تويتر "قوات الهجوم الجوي الأوكرانية تدخل ليمان بمنطقة دونيتسك".

وارفقت التغريدة بمقطع فيديو مدته دقيقة واحدة يُظهر جنديين أوكرانيين يلوحان ثم يعلقان العلم الوطني باللونين الأزرق والأصفر بجانب لافتة كُتب عليها "ليمان" عند مدخل المدينة.

قال أحد الجنديين مبتسما "نرفع علمنا الوطني وننصبه في أرضنا. ستظل ليمان دائمًا جزءًا من أوكرانيا".

قبل ذلك بقليل، قال الجيش الأوكراني إنه "يطوق" آلافًا من الجنود الروس في هذه البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك.

منح حاكم منطقة لوغانسك المجاورة سيرغي غايداي، من جانبه، "ثلاثة خيارات" للجنود الروس الموجودين في ليمان "الفرار أو الموت بمجملهم معًا أو الاستسلام".

تقع ليمان في شمال دونيتسك التي أعلنت موسكو ضمها الجمعة رغم أن قواتها لا تسيطر إلا على جزء منها.

وستشكل خسارة ليمان انتكاسة جديدة للجيش الروسي بعد أن شهد عدة إخفاقات عسكرية منذ بداية أيلول/سبتمبر مع إطلاق كييف هجوما مضاداً في جنوب وشرق أوكرانيا.