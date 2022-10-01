اردوغان يهدد مجددًا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت إن تركيا لن تصدق على طلب عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) "حتى يتم الوفاء بالوعود" التي قطعتها الدولتان.

وقال إردوغان أمام البرلمان التركي "طالما لم يتم الوفاء بالوعود التي قُطعت لبلدنا، فسوف نبقى على موقفنا المبدئي"، علمًا أنه يهدد منذ أيار/مايو بعرقلة انضمام الدولتين إلى الناتو.

واضاف "نتابع من كثب ما إذا كان سيتم الوفاء بالوعود التي قطعتها السويد وفنلندا أو لا، وبالتأكيد فإن القرار النهائي يعود الى برلماننا الكبير".

وشدد إردوغان على اهمية "المعركة ضد الارهاب"، علما أنه يتهم البلدين بحماية مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية اللذين تصنفهما أنقرة إرهابيين.

وحتى اليوم، صادقت 28 دولة عضوا في حلف الاطلسي من أصل ثلاثين على انضمام السويد وفنلندا.

ويبقى ان توافق المجر وتركيا على ذلك وتحيل هذه الموافقة على برلماني البلدين.

وفي تنازل لافت حيال تركيا لضمان موافقتها على انضمامها الى الاطلسي، اعلنت السويد الجمعة أنها عاودت السماح بتصدير المعدات العسكرية الى تركيا.

ورفع هذه القيود كان ضمن الشروط التي حددتها أنقرة.