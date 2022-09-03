أردوغان محذر اليونان: أثينا ستدفع الثمن إذا ما استمرت في انتهاك المجال الجوى فوق بحر إيجه

حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليونان السبت من أنها ستدفع "ثمنًا باهظًا" في حال واصلت انتهاك المجال الجوّيّ التركي و"مضايقة" الطائرات التركية فوق بحر إيجه.

وقال إردوغان أمام حشد في منطقة البحر الأسود، "أيها اليونان، ألقي نظرة على التاريخ. إذا مضيتِ قدمًا، ستدفعين ثمنًا باهظًا". والأحد الماضي، أعلنت تركيا أن طائرات تركية كانت في مهمّة في بحر إيجه وفي شرق البحر المتوسط استُهدفت من جانب اليونان بنظام الدفاع الجوّي "اس-300"، مندّدة بـ"عمل عدائي".