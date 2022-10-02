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المملكة المتحدة

الملك تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر الشهر المقبل

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
ملك بريطانيا تشارلز الثالث في مكتبه بقصر باكنغهام في لندن 11/09/2022
ملك بريطانيا تشارلز الثالث في مكتبه بقصر باكنغهام في لندن 11/09/2022   -   حقوق النشر  Victoria Jones/AP

قال مصدر في القصر الملكي يوم الأحد إن العاهل البريطاني الملك تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر، التي يشارك فيها زعماء العالم الشهر المقبل، مع تخلي الملك الجديد عن أدواره السابقة البارزة في حملات من أجل دعم قضايا مهمة.

أوضح المصدر أن قصر باكنغهام طلب مشورة الحكومة بشأن قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) وتم الاتفاق بالإجماع على أنه لن يكون من الصواب أن يحضر تشارلز شخصيا القمة فيما ستكون أول رحلة خارجية له بصفته ملكا.

وأضاف المصدر أنه لم يكن هناك تأكيد على أن تشارلز سيحضر الاجتماع قبل أن يصبح ملكا الشهر الماضي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.

وتحدث تشارلز في حفل افتتاح قمة (كوب26) في غلاسكو عام 2021 والتي وصفها بأنها "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ العالم من تغير المناخ، بعد عدم مشاركة الملكة بناء على نصيحة الأطباء.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس طلبت من تشارلز عدم الذهاب إلى مصر، محبطة خططه بشأن إلقاء خطاب في المؤتمر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في داونينغ ستريت قوله إن الاجتماع الأخير بين تشارلز وتراس كان وديا ولم يكن هناك أي خلاف.

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وقام الملك الجديد بحملات من أجل البيئة وقضايا أخرى عندما كان وليا للعهد، لكنه قال الشهر الماضي إنه لم يعد من الممكن "إعطاء الكثير من وقتي وطاقاتي للجمعيات الخيرية والقضايا التي أهتم بها بشدة".