فيديو: بدء مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان في جنيف

التقى وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان الأحد في جنيف للبحث في مفاوضات السلام في حين هددت المواجهات الحدودية الأخيرة عملية التطبيع الناشئة بين البلدين.

وبوشر اللقاء بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره الأرميني آرارات ميرزويان بعيد الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 17,00 ت غ) في فندق كبير في جنيف قرب مقر الأمم المتحدة.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية بدء الاجتماع في تغريدة مرفقة بصور تظهر الوفدين جالسين في مقابل بعضهما البعض في قاعة بستائر مغلقة.

وقتل الشهر الماضي ما لا يقل عن 286 شخصا في صفوف الطرفين قبل هدنة توسطت بها الولايات المتحدة ووضعت حدا لأسوأ مواجهات منذ الحرب التي تواجه فيها البلدان الواقعان في منطقة القوقاز العام 2020.

وتواجهت باكو ويريفان في حربين العام 2020 وفي التسعينات بشأن السيادة على إقليم ناغورني قره باغ الأذربيجاني الذين يسكنه أرمن.

وأعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الجمعة أن وزير الخارجية الأرميني ونظيره الأذربيجاني سيلتقيان في جنيف "للبدء في محادثات بالعمق بشأن نص اتفاقية سلام".

وسبق لوزيري الخارجية أن التقيا في 20 أيلول/سبتمبر في نيويورك بتدبير من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وأكدت يريفان أن ثلاثة من جنودها قتلوا في مواجهات حدودية الأسبوع الماضي متهمة باكو بذلك وطالبت بانتشار مهمة مراقبة دولية على الأرض.

وحصدت حرب 2020 التي استمرت عشرة أسابيع أرواح أكثر من 6,500 جندي من الطرفين وانتهت بوقف لإطلاق نار توسطت بشأنه روسيا.

وخسرت أرمينيا أجزاء من أراض تسيطر عليها منذ عقود فيما نشرت موسكو نحو ألفي جندي روسي للسهر على احترام هذه الهدنة الهشة.

خلال مفاوضات قادها الاتحاد الأوروبي في نيسان/أبريل وأيار/مايو اتفق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وباشينيان "على دفع المحادثات إلى الأمام" بشأن اتفاقية سلام.

والتقيا مرة أخيرة في بروكسل في 31 آب/اغسطس خلال مفاوضات تمت برعاية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.