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تركيا

شاهد: السيدة التركية الأولى أمينة أردوغان تستقبل نظيرتها الأوكرانية في اسطنبول

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بقلم:  يورونيوز
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السيدة الأولى التركية أمينة أردوغان تستقبل نظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكا في اسطنبول.
السيدة الأولى التركية أمينة أردوغان تستقبل نظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكا في اسطنبول.   -   حقوق النشر  أ ب

استقبلت الأحد السيدة الأولى التركية أمينة أردوغان نظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكا في اسطنبول. وأظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة التركية لقاء أمينة أردوغان وأولينا زيلينسكا وفي إحدى المناطق الرئاسية باسطنبول. اعربت السيدة الأولى التركية عن أملها في لقاء زيلينسكا مرة أخرى في "أيام سعيدة".

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وكتبت أردوغان على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "سعدت باستضافة صديقتي العزيزة أولينا زيلينسكا، زوجة رئيس أوكرانيا في اسطنبول. وأضاف "اعتقد اننا سنجمع معا جروح الشعب الاوكراني، وخاصة النساء والاطفال ضحايا الحرب".

المصادر الإضافية • أ ب