زوجة الرئيس الأوكراني: ابني ذو التسع سنوات يقدم نصائح عسكرية لوالده

قالت السيدة الأولى الأوكرانية، أولينا زيلينسكا، إنها محظوظة بوجود أطفالها بالقرب منها، مشيرة إلى أنها لا ترى زوجها الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلا نادرا، في مقابلة أجرتها معها قناة "إس بي إس" التلفزيونية الأسترالية، الثلاثاء.

وأضافت زوجة الرئيس الأوكراني، البالغة من العمر 44 عاما، أنها تتحدث "بشكل منفتح وصادق" عن الحرب مع أطفالها وتشرح لهم طبيعة عمل والدهم الذي يحاول إعادة البلاد من حافة الهاوية في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير / شباط الماضي.

كما أشارت زيلينسكا إلى أن ابنها كيريلو البالغ من العمر تسع سنوات يفهم جيدا طبيعة ما يحدث ويقدم لوالده نصائح بشأن الأمور العسكرية.

وفي حديثها مع الصحفيين، قالت زيلينسكا إنها تعتقد أن روسيا تحاول "تدمير وعينا الوطني" كجزء من غزوها غير القانوني للبلاد.

يذكر أن أكثر من 6.8 مليون أوكراني فروا من البلاد وتوجه أكثر من نصفهم إلى الجارة بولندا. وفي الأشهر الأخيرة، تداولت وسائل إعلام أدلة تكشف عن جرائم حرب محتملة نفذها الجنود الروس، فضلا عن تعرض المدارس والمؤسسات الثقافية والمستشفيات للقصف بالصواريخ، ما أدى إلى قتل الآلاف من المدنيين.

وعلى الرغم من اقتراب القوات الروسية من العاصمة كييف، فإن تمكن الجنود الأوكرانيين من صد الهجوم في الأسابيع الأخيرة أدى إلى تحويل معركة الحرب باتجاه منطقة دونباس الشرقية.