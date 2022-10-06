عملية انزال جوي أمريكية في ريف القامشلي الجنوبي تسفر عن سقوط قتيل

أعلن التلفزيون السوري الرسمي الخميس أن مروحيات عسكرية أمريكية نفذت عملية انزال في شمال شرق سوريا أسفرت عن مقتل شخص. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنها العملية الأولى من نوعها في الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطات السورية.

وقال التلفزيون السوري "الاحتلال الأمريكي ينفذ عملية انزال عبر عدة مروحيات في قرية ملوك سراي بريف القامشلي الجنوبي ويقوم بقتل شخص"، من دون إضافة أي تفاصيل. وصرحت القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط لوكالة فرانس برس أنها "لا تملك معلومات تقدّمها" حاليًا.

تقع القرية التي استهدفتها العملية على بعد 17 كيلومترًا جنوب مدينة القامشلي وتسيطر عليها القوات السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومراسلي وكالة فرانس برس.

ولفت المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن العملية أسفرت عن "مقتل شخص" واعتقال عدد من الأشخاص الآخرين. وقال أحد سكان القرية "نزلت ثلاث مروحيات أمريكية وثلاث ناقلات جنود على أطراف القرية" ليلًا، متحدثًا أيضًا عن مقتل شخص وخطف شخصين. وتابع "بدأوا ينادون بمكبرات الصوت كي يلتزم الأهالي منازلهم". وأشار إلى أن القتيل متحدر من قرية في أقصى الشمال الشرقي للحسكة، مستخدمًا اسم "أبو حايل" للإشارة إليه.

وواشنطن جزء من تحالف تقوده الولايات المتحدة يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وفي تموز/يوليو، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ماهر العكال في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز في تنظيم الدولة الإسلامية".

وجاءت تلك الضربة بعد خمسة أشهر على مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو ابراهيم الهاشمي القرشي على يد قوات أمريكية خاصة في أطمة بمحافظة إدلب (شمال غرب).

وقال مسؤولون أمريكيون إن القرشي فجر نفسه لمنع القوات الأمريكية من إلقاء القبض عليه.

وتلاحق القوات الأمريكية قياديين من تنظيم الدولة الإسلامية في مخابئ لجأوا إليها في مناطق عدة في شرق سوريا وشمالها وغربها بينها إدلب ومحيطها خصوصاً بعد هزيمة التنظيم قبل ثلاث سنوات.