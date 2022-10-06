مجرزة في تايلاند: مقتل 34 شخصا معظمهم أطفال باستخدام الرصاص والسكاكين

قالت الشرطة التايلاندية إن 34 شخصا قتلوا يوم الخميس في هجوم بمسدس وسكين نفذه شرطي سابق على مركز لرعاية الأطفال خلال فترة عمل والديهم أثناء النهار.

وقال تشاكرافهات ويتشيتفيديا، مسؤول الشرطة في المنطقة التي وقع فيها الهجوم لوسائل الإعلام أن هناك 22 طفلا من بين ضحايا المهاجم الذي تم تسريحه من الخدمة العام الماضي لأسباب تتعلق بالمخدرات.

ونقل المسؤول عن شهود قولهم إن المسلح شوهد أيضا وهو يحمل سكينا.

وقالت جيدابا بونسوم التي كانت تعمل في مكتب قريب في ذلك الوقت لرويترز إن الحضانة كان بها نحو 30 طفلا حين وصل المسلح، وهذا عدد أقل من المعتاد من الأطفال لأن الأمطار الغزيرة حالت دون وصول عدد كبير منهم.

وأضافت جيدايا "جاء المهاجم في وقت الغداء وأطلق النار أولا على أربعة أو خمسة مسؤولين في حضانة الأطفال". ومضت قائلة إن من بين الذين أطلق النار عليهم معلمة حاملا في شهرها الثامن.

وقالت جيدابا إن المسلح اقتحم بعد ذلك غرفة مغلقة كان الأطفال ينامون فيها ليقتلهم بسكين.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها جثث أطفال مغطاة وسط بلدة أوثاي ساوان التي تبعد 500 كيلومتر شمال شرقي بانكوك في مقاطعة نونج بوا لامفو.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة اللقطات على الفور.

وقالت الشرطة في وقت سابق إنها تلاحق المشتبه به وقال متحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء نبه جميع الأجهزة للقبض على المشتبه به.

وإطلاق النار الجماعي نادر الحدوث في تايلاند، على الرغم من أن معدل امتلاك الأسلحة مرتفع مقارنة ببعض البلدان الأخرى في المنطقة، كما تنتشر أيضا الأسلحة غير المرخصة.

وفي عام 2020، قتل جندي غاضب ما لا يقل عن 29 شخصا وأصاب 57 في أربعة مواقع مختلفة.