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القرم

وكالات روسية: حريق على جسر القرم إثر انفجار سيارة مفخخة

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بقلم:  يورونيوز
مجندون يقودون عربة مدرعة خلال تدريب عسكري في ميدان الرماية بمنطقة كراسنودار في جنوب روسيا، أكتوبر 2022.
مجندون يقودون عربة مدرعة خلال تدريب عسكري في ميدان الرماية بمنطقة كراسنودار في جنوب روسيا، أكتوبر 2022.   -   حقوق النشر  AP

نتج حريق اندلع على جسر القرم عن انفجار سيارة مفخخة، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب مشيرة إلى تضرر الطرقات على الجسر.

وأعلنت اللجنة "اليوم في الساعة 6,07 (3,07 ت غ) انفجرت سيارة مفخخة (...) على قسم الطرقات من جسر القرم ما أدى إلى اندلاع الحريق في سبع قاطرات صهاريج على السكك الحديد كانت متوجهة إلى القرم".

وقالت سكك حديد القرم إن "النيران اشتعلت في شاحنة وقود في الجزء الخلفي من قطار". وهذا الجسر الذي بني بتكلفة كبيرة بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم خصوصا لنقل معدات عسكرية روسية للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

المصادر الإضافية • ا ف ب