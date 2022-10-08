وكالات روسية: حريق على جسر القرم إثر انفجار سيارة مفخخة

نتج حريق اندلع على جسر القرم عن انفجار سيارة مفخخة، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب مشيرة إلى تضرر الطرقات على الجسر.

وأعلنت اللجنة "اليوم في الساعة 6,07 (3,07 ت غ) انفجرت سيارة مفخخة (...) على قسم الطرقات من جسر القرم ما أدى إلى اندلاع الحريق في سبع قاطرات صهاريج على السكك الحديد كانت متوجهة إلى القرم".

وقالت سكك حديد القرم إن "النيران اشتعلت في شاحنة وقود في الجزء الخلفي من قطار". وهذا الجسر الذي بني بتكلفة كبيرة بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم خصوصا لنقل معدات عسكرية روسية للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.