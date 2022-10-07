القوات الموالية لروسيا تتقدّم قرب بخموت وكييف تتعهّد بضمان سلامة الجنود الروس المستسلمين

أحصت أوكرانيا للمرّة الأولى الخميس مكاسبها في الجنوب، كاشفةً أنّها استعادت 500 كيلومتر مربّع في أسبوعين، في وقتٍ أكّدت القوّات الروسيّة أنّها تُحافظ على صمود خطّها الدفاعي، فيما أعلنت القوات الموالية لروسيا أنها تتقدّم قرب بخموت في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، حيث حررت كلا من أوترادوفكا وفيسيلايا دولينا وزايتسيفو.

ويشنّ الجيش الأوكراني هجوماً على جميع الجبهات منذ بداية أيلول/سبتمبر، وقد استعاد بالفعل القسم الأكبر من منطقة خاركيف في الشمال الشرقي، ومناطق لوجستيّة مهمّة مثل إيزيوم وكوبيانسك وليمان. وفي المنطقة الأخيرة الواقعة في الشرق، وصل الجيش الروسي الذي كان شبه محاصر، إلى شفير كارثة. وقد تعهدت كييف بضمان "سلامة وحياة" الجنود الروس المستسلمين.

تعهد من كييف

فقد دعا وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الجنود الروس إلى إلقاء سلاحهم، متعهّدا بضمان "حياتهم وسلامتهم"، وقال في تسجيل مصوّر توجّه فيه إلى الجنود الروس: "ما زال بإمكانكم إنقاذ روسيا من مأساة والجيش الروسي من الإذلال...نضمن الحياة والسلامة والعدالة لكل أولئك الذين يرفضون القتال فورا، وسنضمن محاكمة جميع أولئك الذين أعطوا أوامر إجرامية...لقد تعرّضتم إلى الخداع والخيانة" من الكرملين".

وأضاف ريزنيكوف قوله: "من الأسهل لهم أن يقولوا لكم إنكم قُتلتم كأبطال في معركة ضد جحافل الناتو (حلف شمال الأطلسي) المتخيّلة. صحيح أن بلدان الناتو تزودنا بالأسلحة، لكن الجنود الأوكرانيين هم الذين يهزمونكم بهذه الأسلحة". وأطلقت القوات الأوكرانية هجمات مضادة في جنوب وشرق البلاد منذ أسابيع، ما مكنها من استعادة مناطق واسعة.

تحرك دبلوماسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس، إنّه منذ الأوّل من تشرين الأوّل/أكتوبر، وفي منطقة خيرسون وحدها ، تمّ تحرير أكثر من 500 كيلومتر من منطقة خيرسون مربّع من الأراضي وعشرات القرى. وطلب زيلينسكي أمام القادة الأوروبيين المجتمعين في براغ أمس الخميس مواصلة تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف بحيث "لا تتقدم الدبابات الروسية نحو وارسو او براغ"، مضيفا "ينبغي معاقبة المعتدي".

وقد التقى 44 من القادة الأوروبيين في براغ في صيغة غير مسبوقة، بهدف التأكيد على عزلة موسكو. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق الأربعاء على حزمة ثامنة من العقوبات ضد موسكو. وجاء ذلك فيما قرّر تحالف "أوبك+" خفضاً جذرياً في حصص إنتاج النفط لدعم الأسعار، بينما يبقى الوقود مصدر الدخل الرئيسي لروسيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنّ باريس تدرس إرسال مدافع قيصر إضافية إلى أوكرانيا، التي تحاول منذ أكثر من سبعة أشهر دحر الجيش الروسي عن أراضيها.

"انتكاسات وتعبئة فوضوية"

من جهته، أكد الجيش الروسي في تقريره اليومي الخميس أنّ "العدو أُبعد من خط دفاع القوات الروسية" في هذه المنطقة ذاتها في خيرسون. وأشار إلى أن القوات الأوكرانية نشرت أربع كتائب تكتيكية على هذه الجبهة، أي عدّة مئات من العناصر، و"حاولت عدّة مرّات اختراق الدفاعات" الروسية قرب دودتشاني وسوخانوفي وسادوك وبروسكينسكوي.

وفي مواجهة انتكاسات الجيش الروسي في أوكرانيا والتعبئة الفوضوية في روسيا التي دفعت مئات آلاف الروس إلى الفرار، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أنّ الوضع العسكري "سيستقر".

ووقّع بوتين الأربعاء قانوناً يكرّس ضم روسيا أربع مناطق أوكرانية بعد إجراء "استفتاء" حول تحديد مصيرها، رغم أن موسكو لا تسيطر على هذه المناطق سوى بشكل جزئي، كما تواجه صعوبات فيها على المستوى العسكري.

"مسرح العمليات"

على مسرح العمليات، أكّد الجنود الأوكرانيون الذين التقتهم وكالة فرانس برس أخيراً أنّهم يرون "ضوءا في نهاية النفق" بفضل نجاحاتهم الأخيرة، بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب المرهقة.

ويأتي ذلك فيما يستمر القصف على مختلف الجبهات، ففي الشرق، في منطقة دونيتسك التي ضمّتها موسكو أيضاً، لقي ما لا يقل عن 14 شخصاً مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في الساعات الأربع والعشرين الماضية في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف، وفقاً للرئاسة الأوكرانية.

واستقبلت كييف الخميس مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي وناقش المسؤول خصوصا إنشاء "منطقة حماية" حول محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، والتي تُستهدف بانتظام بقصف يتبادل الروس والأوكرانيون الاتهامات بشأنه.

وفي منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، قال جنرال أوكراني يوم الخميس إن قوات كييف تقدمت مسافة تصل إلى نحو 55 كيلومترا خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي دونيتسك الشرقية، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات الروسية فجرت سدا بالقرب من مدينة سلوفيانسك في أثناء انسحابها، مما أدى إلى إغراق بلدة رايهورودوك القريبة. ولم يتسن لرويترز تأكيد النبأ بشكل مستقل. وظلت القوات الروسية متمسكة بموقعها في محيط مدينة باخموت المجاورة المدمرة.

وتبادلت راجمات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية إطلاق النار بشكل شبه متواصل يوم الخميس مع القوات الروسية التي قصفت المنطقة لأشهر، مما أدى إلى فرار عدد كبير من السكان الذين كان يبلغ عددهم قبل الحرب 70 ألف نسمة.

وقالت أوكرانيا أيضا إنها أسقطت خمس طائرات مسيرة، ثلاث منها صنعت في إيران دون أن تذكر مكان الضربات. وأبلغت أوكرانيا عن سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 في الأسابيع الأخيرة. وتنفي إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة بينما لم يعلق الكرملين. ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من التقارير من ميدان المعركة.

صاروخ يسوي بناية بالأرض

تسبب صاروخ روسي في هدم بناية سكنية في منطقة أوكرانية، تقول موسكو إنها ضمتها مما أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل في وقت يتزايد فيه الاستياء داخل روسيا من الطريقة التي يدير بها كبار قادة الجيش الروسي الحرب.

وقال الحاكم المحلي إن الهجوم الصاروخي على مدينة زابوريجيا في الإقليم الجنوبي الذي يحمل نفس الاسم تسبب في دفن بعض السكان تحت الأنقاض. ويُذَكر الهجوم بقدرة روسيا على ضرب أهداف حتى في وقت تقهقرت فيه قواتها عن مناطق في الجنوب والشرق.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا، بتعمد استهداف الموقع نفسه مرتين متتاليتين، وقال زيلينسكي "في زابوريجيا، بعد الضربة الصاروخية الأولى اليوم، عندما جاء الناس لرفع الأنقاض، شنت روسيا ضربة صاروخية ثانية. خسة مطلقة، شر مطلق". وتقول موسكو إنها لا تستهدف المدنيين عمدا.

وجاء هجوم زابوريجيا الصاروخي بعد يوم من توقيع بوتين على قانون لضم أربع مناطق أوكرانية محتلة جزئيا إلى روسيا، من بينها زابوريجيا، في أكبر محاولة ضم أراض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وصرح مسؤول عينته روسيا في منطقة محتلة من أوكرانيا يوم الخميس علانية بفكرة أن هناك من يعتقد أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، حليف بوتين، قد يطلق النار على نفسه خجلا من إخفاقاته العسكرية.

"حرب نهاية العالم"

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنّ التهديدات الروسيّة باستخدام أسلحة نوويّة في النزاع في أوكرانيا تُعرّض البشريّة لخطر حرب "نهاية العالم" (هرمغدون) للمرّة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبيّة في منتصف الحرب الباردة.

وقال بايدن في حفل لجمع التبرّعات في نيويورك "لم نُواجه احتمال حدوث هرمغدون منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبيّة" في العام 1962، معتبرًا أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لم يكُن يمزح" عندما أطلق تلك التهديدات.

وأضاف الرئيس الأميركي "يوجَد للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية تهديدٌ مباشر باستخدام أسلحة نوويّة إذا استمرّت الأمور على المسار الذي تسير عليه الآن".

من 14 إلى 28 تشرين الأوّل/أكتوبر 1962، أثارت أزمة الصواريخ في كوبا مخاوف من اندلاع حرب نوويّة. وقتذاك، كشفت صور التقطتها طائرة تجسّس أميركيّة وجود منصّات إطلاق صواريخ سوفياتيّة في كوبا حليفة موسكو، تطال الشواطئ الأميركيّة.